Schlagsdorf: Radtour mit Grenzgeschichten zu Flucht und Schleifung

Schlagsdorf

Die Grenzdokumentationsstätte Grenzhus in Schlagsdorf bietet am Sonntag, 4. Juli, eine Radtour entlang der früheren deutsch-deutschen Grenze an. Sie widmet sich dem Thema „Grenzzwischenfälle“ zwischen Schlagsdorf und Kneese. An den historischen Orten erfahren die Teilnehmer „Grenzgeschichten“, hören von den Folgen der Grenzzwischenfälle für die beteiligten Menschen und sehen, wie sich die Landschaft seit der Grenzöffnung verändert hat.

Ehemaliger BGS-Beamter erzählt Grenzgeschichten

Die Tourenbegleitung erfolgt durch einen Fachmann und Zeitzeugen: Wolfgang May ist ehemaliger Beamter des Bundesgrenzschutzes, dessen Dienstort die BGS-Kaserne in Ratzeburg war. Er kann neben den recherchierten Fällen auch eigene Erlebnisse erzählen und auf unterschiedliche Fragen eingehen.

Wolfgang May war Mitarbeiter im Stab der Grenzschutzabteilung Küste2 in Ratzeburg und hatte regelmäßig an der innerdeutschen Grenze zu tun. Das projizierte Foto von ihm wurde von DDR-Grenztruppen fotografiert Quelle: Behnk Malte

Anmeldung unbedingt notwendig

Die Tour startet am 4. Juli um 10 Uhr vor dem Grenzhus in Schlagsdorf. Der Teilnehmerbeitrag für Erwachsene beträgt 7 Euro. Die Fahrtstrecke ist etwa 36 Kilometer lang. Eine Anmeldung zur Fahrradtour ist unbedingt notwendig unter 038875/20326.

Von Malte Behnk