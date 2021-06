Schlagsdorf: So reisten Bürger der DDR illegal durch die Sowjetunion

Schlagsdorf

Mit einem Transitvisum für zwei Tage zu wochenlangen Entdeckungs- und Abenteuerreisen durch die Sowjetunion starten: Das wagten einige DDR-Bürger. Sie ignorierten die gesetzlichen Regeln und Sicherheitsbestimmungen der UdSSR. Stattdessen setzten sie auf Gastfreundschaft und die Schlupflöcher in einem riesigen Land. Davon erzählt die Sonderausstellung „Unerkannt durch Freundesland – Illegale Reisen durch das Sowjetreich“ mit Texten und Fotos. Das Grenzhus in Schlagsdorf eröffnet die Ausstellung am Sonnabend, dem 19. Juni, um 16 Uhr.

Grenzhusleiter Andreas Wagner erwartet zur Vernissage mit Rundgang und Gesprächsrunde den früheren Außenminister Markus Meckel. Er wird einen Vortrag halten. Der Direktor der Landeszentrale für politische Bildung, Jochen Schmidt, übernimmt das Grußwort. Die Berliner Kuratorin Cornelia Klauß führt in die Ausstellung ein. Der Publizist und Sänger Ekkehard Maaß tritt auf. Er war selbst ein „unerkannt Reisender.“ Auch einige Protagonisten der Ausstellung werden dabei sein.

Eine Geschichte des Eigensinns

Bis heute wirken die Reisen bei den Beteiligten. Das machen die Erinnerungen deutlich. „Und diese Reisen erzählen auch eine Geschichte des Eigensinns im Leben unter diktatorischen Verhältnissen“, erklären die Veranstalter.

Der Hintergrund: Da für viele DDR-Bürger die Länder im Westen versperrt waren, konnte die Sehnsucht nach Bergsteigen im Hochgebirge, Strandurlaub unter Palmen oder endlose Waldwildnis nur im Osten befriedigt werden. Der Kaukasus, die Krim oder Sibirien boten sich an, nur waren dafür die Einreisebestimmungen zu ignorieren und ein Verzicht auf Reisekomfort zu leisten.

Neben einzigartigen Naturerlebnissen erlebten die Reisenden auch die Widersprüche in diesem Land, lernten eine unglaubliche Gastfreundschaft kennen, aber auch die Propagandabilder von der Realität zu unterscheiden. 30 Jahre nach dem Ende der Sowjetunion ist die Ausstellung eine Zeitreise in eine untergegangene Welt.

Ausstellung bis 26. September geöffnet

Geöffnet ist die Ausstellung bis 26. September montags bis freitags von 10 bis 16.30 Uhr, sonnabends und sonntags von 10 bis 18 Uhr. Eintrittspreis: vier Euro. Für die Vernissage müssen sich die Besucher anmelden.

Möglich ist das telefonisch unter 038875/20326 und per E-Mail unter info@grenzhus.de. Die Organisatoren erklären: „Zur Veranstaltung bringen Sie bitte einen gültigen Negativtest oder den Nachweis einer Impfung gegen das Coronavirus oder die Gesundung nach einem Corona-Infekt mit.“

Von Jürgen Lenz