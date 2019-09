Schlagsdorf: Spurensuche an ehemaliger Grenze

Schlagsdorf

Um Relikte der Grenze, die Deutschland teilte, geht es in einem Seminar mit anschließender Exkursion, zu dem das Grenzhus in Schlagsdorf zusammen mit dem „Heimatbund und Geschichtsverein Herzogtum Lauenburg“ einlädt. Es beginnt am Sonnabend, dem 21. September, um 10 Uhr im Dorfgemeinschaftshaus in Schlagsdorf, Am Bülten 4.

Das Seminar steht unter der Überschrift „Verschwundene Orte in der Landschaft – Die innerdeutsche Grenze und ihre Überreste“. Grenzhusleiter Andrea Wagner erklärt: „30 Jahre nach der Grenzöffnung fragen wir nach den bis heute erhaltenen Überresten der innerdeutschen Grenze in Ost und in West.“ Nach dem systematischen Abbau der DDR-Sperranlagen Anfang der 1990er-Jahre seien nur wenige Bauten bis heute erhalten geblieben. „Doch je weiter die Geschichte der Grenze zurückliegt, umso wichtiger werden diese Überreste und Spuren für das Erinnern“, sagt Andreas Wagner. Er fragt: „Doch wer hat den Überblick, was es noch für Überreste gibt, wo sie sich befinden und wer sich um den Schutz und die Bewahrung dieser Überreste kümmert?“ Sollten die Relikte für die öffentliche Erinnerung von Bedeutung sein, dann müssten sie erklärt werden und für die Menschen erkennbar sein, erläutert der Leiter des Grenzhus. Diese und andere Themen werden am 21. September mit Fachleuten diskutiert.

Das Seminar startet mit einem Vortrag über den Abbau der DDR-Grenzanlagen. Darüber informiert Hajo Ulrich. Er leitete in der Wendezeit im nördlichen Abschnitt der ehemaligen Grenze den Abbau der Anlagen und die Suche nach Minen.

Nach diesem Vortrag bekommen die Teilnehmer des Seminars Einblicke in archäologische Erschließungen von Überresten im Erdreich und zur Vielfalt bisher gefundenen Relikte. Immer wieder gibt es Zeit für Diskussionen über Frage wie: Wer hat Anregungen und Informationen, aber auch kritische Nachfragen zur Zuständigkeit und zur Erhaltung? Andreas Wagner kündigt an: „Dafür haben wir Fachleute aus den Bereichen Geschichtsaufarbeitung, Denkmalpflege und Tourismus eingeladen.“ Nach den Vorträgen und Diskussionen startet gegen 14.15 Uhr eine 30 Kilometer lange Radtour, auf der einige Überreste und ihr Zustand besichtigt werden können. Stationen sind Schlagbrügge, Lankow, die B 208 an der ehemaligen Grenze, Thurow, Horst, Dutzow, Goldensee, Mustin, Wietingsbek und das Außengelände des Grenzhus. Teilnahmebeitrag für Vorträge, geführte Radtour, Getränke und Mittagsimbiss: zehn Euro. Anmeldungen nimmt das Grenzhus an: in Schlagsdorf, Neubauernweg 1, Telefon: 038875 / 20326, E-Mail info@grenzhus.de.

