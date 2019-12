Grevesmühlen/Boltenhagen

Das Ensemble „ Schlagsophon“ der Kreismusikschule „ Carl Orff“ in Grevesmühlen lädt am Freitag, dem 13. Dezember, um 17 Uhr zu einem weihnachtlichen Konzert in die Kirche zur Paulshöhe in Boltenhagen. Zu hören sein werden klassische und moderne Weihnachtslieder zum Mitsingen und -swingen. Schlagsophon ist eine Truppe von Saxophonisten, Schlagzeugern und einem Gitarristen. Der Eintritt ist frei.

Von Jana Franke