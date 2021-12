Grevesmühlen/Boltenhagen/Lüdersdorf

Auf die Piste, fertig, los: Während es in vielen Teilen von MV bereits am Freitag, den 10. Dezember, geschneit hat, muss Grevesmühlen noch einen Tag warten. Die weiße Pracht soll es aber am kommenden Samstag auch endlich in Nordwestmecklenburg geben. Höchste Zeit, einmal zu schauen, auf welche Rodelpiste Sie sich wagen können.

In Grevesmühlen gibt es gleich drei zur Auswahl. Nummer eins und sicherlich bei allen Ortsansässigen bekannt ist der Hang am Ploggensee. Der ist breit genug, dass genügend Menschen Platz für den Rodelspaß finden. Schon zu DDR-Zeiten war das im Winter ein beliebter Treffpunkt für Groß und Klein. Verbunden werden kann die rasante Fahrt den Abhang hinunter danach mit einem Spaziergang um den Ploggensee.

Der Hang am Ploggensee in Grevesmühlen bietet genügend Platz für mehrere Rodler. Quelle: Jana Franke

Beliebt ist auch die große Wiese hinter dem Awo-Pflegeheim Am Wasserturm. Den nutzte auch die siebenjährige Lena, um sich den Fahrtwind um die Nase wehen zu lassen – auch wenn der ihrer Meinung nach ein wenig stürmischer sein könnte. „Ich würde gern schneller fahren“, gibt die Siebenjährige zu, die ihre Puppe Anna mit auf dem Schlitten hatte. Das ließ sich Opa und Rodel-Fan Harald Duwe nicht zweimal sagen. Kurzerhand schwang er sich mit auf den Schlitten und alle drei sausten schnell den Hügel hinab. Die große Wiese bietet übrigens auch noch genügend Platz für eine Schneeballschlacht, ohne die Rodler zu stören. Viele Bewohner des Seniorenheimes haben übrigens einen tollen Ausblick auf die Fläche und bestimmt große Freude, wenn Kinder dort ihr Wintervergnügen im Schnee haben.

Eine Option ist auch der Berg an der Nikolaikirche in Grevesmühlen. Klein, aber fein ist er. Gemächlich geht es hier in Richtung Spielplatz, deshalb ist er vor allem auch für Kleinkinder und „Anfänger“ geeignet.

Klein, aber fein: der Berg an der Nikolaikirche in Grevesmühlen. Gemächlich geht es hier abwärts. Quelle: Jana Franke

Gern hätten wir auch noch den Iserberg in Hamberge empfohlen, aber ein kurzer Besuch vor Ort machte deutlich, dass auf dem Acker noch Bepflanzungen sind, die die Schlittenfahrt ausbremsen würden. Sollten allerdings 15 Zentimeter Neuschnee kommen, wie es zum Teil angekündigt ist, wäre auch das ein Rodeltipp.

An Boltenhagens Grundschule gibt es einen kleinen Hügel für den Rodelspaß. Quelle: Malte Behnk

Rodelvergnügen verspricht auch Wahrsow. Die Kinder aus dem Wohngebiet Mietenplatz halten sich im Winter zum Beispiel gern auf der Koppel ganz in der Nähe auf. In Lüdersdorf ist der Mühlenberg ein Treffpunkt, der über die Mühlenstraße erreichbar ist.

Wer noch keinen Schlitten oder den alten ausrangiert hat, muss nicht traurig sein. Viele Läden und Baumärkte bieten derzeit Schlitten und Schnee-Rutscher an - ein geeigneter Ersatz ist schnell gefunden.

Von Jana Franke und Malte Behnk