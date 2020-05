Klütz

Die ersten Lockerungen der Corona-Regeln machen sich jetzt auch im kulturellen Leben und bei Freizeitmöglichkeiten bemerkbar. So können schon Museen und Ausstellungen wieder besucht werden.

Anzeige

Das tägliche OZ Corona-Update als Newsletter Alle News zum Coronavirus in Mecklenburg-Vorpommern täglich gegen 19 Uhr im E-Mail-Postfach

Schloss Bothmer wieder geöffnet

Seit Dienstag ist das Museum in Schloss Bothmer wieder geöffnet. „Um 10.02 Uhr kam ein Paar auf den Ehrenhof und dann ins Museum. Das war wie eine zweite Eröffnung“, sagt Nadine Schmidt, die Leiterin des Museums, das die Räume des Schlosses zeigt, wie sie vom Bauherrn geplant wurden. Dienstags bis sonntags ist das Museum jeweils von 10 bis 18 Uhr geöffnet.

Weitere OZ+ Artikel

Das Museum von Schloss Bothmer und die Gastronomie in der Orangerie sind nach der Corona-Zwangspause wieder geöffnet Quelle: Malte Behnk

Abstands- und Hygieneregeln

„Fast zwei Monate hatten wir geschlossen“, sagt Nadine Schmidt. Jetzt kann das Museum aber mit verschiedenen Auflagen wieder besucht werden. „Die Gäste müssen den Abstand von 1,50 Metern halten und eine Maske tragen. An den Eingängen gibt es Desinfektionsmittel für die Hände und den Audioguide muss jeder Besucher nutzen“, sagt sie.

Mit den Geräten, die viele Informationen über den Erbauer und Schloss Bothmer liefern, soll sichergestellt werden, dass maximal 50 Gäste gleichzeitig im Schloss sind.

Nur wenig abgesperrt

Abstands- und Hygieneregeln müssen im Schloss beachtet werden. Quelle: Malte Behnk

An den Eingängen, am Kassenschalter und in etwas engeren Bereichen sind Linien auf den Boden geklebt, die an die Abstände erinnern. Die Treppe zwischen den Geschossen kann nur hinauf genutzt werden, hinab geht es mit dem Aufzug. „Ansonsten haben wir nur zwei enge Nischen abgesperrt, in die Gäste jetzt nicht hineindürfen, und die Sänfte, in der Videosequenzen abgespielt werden, ist auch gesperrt“, sagt Schmidt. Auch zwei große Blätteralben mussten weggeräumt werden. „Wir können sie nicht nach jedem Gast reinigen.“

Regelmäßige Reinigung

Jeder Gast muss einen Audioguide benutzen. Quelle: Malte Behnk

Regelmäßig werden aber Knöpfe der Stationen sowie Türgriffe an Ein- und Ausgang desinfiziert. „Die Audioguides haben wir auch vorher schon immer gereinigt, jetzt nutzen wir aber ein anderes Desinfektionsmittel, das auch gegen entsprechende Viren hilft“, sagt die Museumsleiterin. Die technischen Geräte sollen zudem ersetzen, dass momentan noch keine Führungen angeboten werden können.

OZ-Umfrage: Haben Sie Angst vor den wirtschaftlichen Folgen der Corona-Krise?

Freier Eintritt bis 24. Mai

Noch bis zum 24. Mai haben die Besucher von Schloss Bothmer, wie in den anderen staatlichen Schlössern auch, freien Eintritt. „Ich finde das eine tolle Geste als Dankeschön für die Mecklenburger“, sagt Nadine Schmidt.

Schloss und Literaturhaus Das Museum in Schloss Bothmer in Klütz kann wieder besucht werden. Dienstags bis sonntags ist es jeweils von 10 bis 18 Uhr geöffnet. Der Schlossladen bleibt vorerst geschlossen. Bis zum 24. Mai ist der Eintritt kostenfrei. Danach zahlen Erwachsene 6 Euro. Kontakt: 038 825/38 53 18 76 93 Das Restaurant Orangerie im Westflügel ist dienstags bis sonntags von 11 bis 17 Uhr geöffnet. Kontakt: 038 825/26 67 33 Sowohl im Museum als auch im Restaurant gelten Abstands- und Hygieneregeln. Das Literaturhaus „ Uwe Johnson“ in Klütz ist noch nicht wieder geöffnet. Der Literatursommer soll aber in veränderter Form stattfinden. Kurzfristige Informationen gibt es auf der Internetseite www.literaturhaus-uwe-johnson.de. Kontakt: 038 825/22 387

Restaurant „Orangerie“ auch geöffnet

Mit dem Museum hat auch das Restaurant „Orangerie“ jetzt wieder dienstags bis sonntags von 11 bis 17 Uhr geöffnet. „Wir fangen jetzt mit einer kleinen Karte an“, sagt Restaurantleiterin Ann-Kathrin Sommer. „Es ist ein schönes Gefühl, dass wieder Betrieb in unserer Küche ist“, freut sie sich und hofft auf viele Gäste. Die müssen allerdings ihre Kontaktdaten hinterlassen.

Das Restaurant Orangerie in Schloss Bothmer empfängt wieder Gäste. Quelle: Malte Behnk

Literaturhaus noch in der Planung

Noch nicht ganz startbereit ist das Team vom Literaturhaus „ Uwe Johnson“. Das liegt unter anderem daran, dass neben der Ausstellung über den Schriftsteller auch die Bibliothek und die Tourist-Info dort untergebracht sind, deren Wiedereröffnung zu unterschiedlichen Terminen entschieden wurde.

Bibliothek, Tourist-Info und Ausstellung

„Zuerst gab es ja die Lockerungen für Bibliotheken“, sagt Literaturhausleiterin Dr. Anja-Franziska Scharsich. „Für den Betrieb der Bücherei haben wir so gut wie alle Vorgaben inzwischen erfüllt.“ Doch dann kam die Lockerung für Museen und andere Ausstellungen, der auch eine Erlaubnis für Veranstaltungen mit bis zu 75 Personen in Räumen folgte – eine Chance für Lesungen im Literaturhaus.

Das Literaturhaus „Uwe Johnson“ in Klütz soll bald wieder geöffnet werden. Quelle: Malte Behnk

Lieferengpass bei Desinfektionsmittel

„Wir haben jetzt damit zu tun, alles so vorzubereiten, dass wir die Kontakt- und Hygienevorschriften einhalten. Allerdings gibt es Lieferschwierigkeiten beim Desinfektionsmittel und den Spendern dafür“, sagt Scharsich. Auch der Empfangstresen muss zum Schutz der Mitarbeiter abgeschirmt werden. „Außerdem müssen wir die eine oder andere Station der Ausstellung sperren“, sagt sie.

Das wöchentliche OZ-Corona-Urlaubs-Update als Newsletter Jetzt neu: Wir bieten Ihnen gebündelt alle News und Tipps rund um den Urlaub in MV in Corona-Zeiten. Der Newsletter kommt jede Woche am Donnerstag gegen 10 Uhr in Ihr E-Mail-Postfach. Ganz einfach hier anmelden!

Literatursommer wird kleiner eröffnet

„Wir arbeiten aber mit Hochdruck dran, wieder zu öffnen.“ Dafür ist Anja-Franziska Scharsich auch in Kontakt mit den Autoren, die schon für Lesungen eingeplant waren. Allerdings hat sich das Programm des Literaturhauses durch das Coronavirus stark verschoben. „Die Eröffnung des Literatursommers können wir am 5. Juni nicht halten. Sie wird etwas später und wohl auch kleiner stattfinden“, sagt Scharsich.

„Wir hoffen aber, stattdessen ein großes Abschlussfest zu feiern.“ Die Lesungen des Literatursommers sollen aber stattfinden. Außerdem werden auch die ausgefallenen Veranstaltungen aus dem Frühjahr nachgeholt.

Lesen Sie auch:

Von Malte Behnk