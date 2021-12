Klütz

Karsten Sommer ist verzweifelt. In Klütz gibt es aktuell kein Testzentrum, 90 Prozent der Gäste haben die für die Freitage im Advent gebuchten Adventsbuffets storniert. „Für die verbliebenen zehn Prozent kann ich kein Buffet aufbauen, so leid es mir tut“, räumt der Geschäftsführer der Orangerie in Schloss Bothmer zerknirscht ein. Er könne noch nicht sagen, was mit Weihnachten sei.

Ein Problem: Der Gastronom ist verpflichtet, seine Belegschaft täglich auf Corona zu testen. Mehr als zehn Tests verkauft ihm die Apotheke aber nicht auf einmal und auch das nur zu einem Kurs von 5 Euro pro Stück. „Das ist, als ob die Regierung beschlossen hätte, alle müssen rote Schnürsenkel tragen, aber es gibt keine zu kaufen.“

Kann Überbrückungshilfe beantragt werden?

Am meisten bedauert der Gastwirt seine Mitarbeiter, denen er am Montag nicht sagen kann, ob sie am Mittwoch arbeiten werden. Am liebsten würde er sie in Kurzarbeit nach Hause schicken. Eine E-Mail des Interessenverbandes Dehoga macht ihm Hoffnung: Darin heißt es, das Bundeswirtschaftsministerium habe mitgeteilt: „Nunmehr wird in den FAQ zu den Coronahilfen klargestellt, dass Unternehmen auch ohne Vorliegen einer konkreten Schließungsverfügung Überbrückungshilfe III Plus beantragen können, wenn der laufende Geschäftsbetrieb unwirtschaftlich wäre.“ Dies gelte vorerst für den Zeitraum 1. November bis 31. Dezember 2021.

Karsten Sommer, Geschäftsführer der Orangerie Quelle: Dirk Hoffmann

Gleichzeitig steht auf der Seite der Bundesagentur für Arbeit: „Die freiwillige Betriebsschließung ist Ihre unternehmerische Entscheidung. Dafür kann kein Kurzarbeitergeld gezahlt werden. Für die Zahlung von Kurzarbeitergeld muss ein erheblicher und unvermeidbarer Arbeitsausfall aus wirtschaftlichen Gründen oder einem unabwendbaren Ereignis (zum Beispiel einer behördlichen Schließung) vorliegen.“

Schwierige Situation auch für die Gäste

Viele Gastronomen im Raum Grevesmühlen und im Klützer Winkel haben auch ohne Überbrückungshilfe zugemacht und werden auch Weihnachten nicht oder nur sehr eingeschränkt öffnen. Manuela Homuth-Weilepp von der Klützer Mühle etwa hat ihr Restaurant schon vor Wochen dichtgemacht. „Die Leute mussten sich jetzt erst mal auf 2G plus einstellen, vielen ist es zu umständlich, bis zu zwei Stunden für einen Test anzustehen – und dann sind auf einmal auch noch die Tests alle.“

An Weihnachten öffnet sie dennoch für jene, die reserviert haben. „Wir freuen uns sehr auf unsere Gäste“, sagt die Wirtin. „Ich habe alle extra noch mal abtelefoniert“.

Aktuelle Regeln

Aktuell muss man für einen Restaurantbesuch genesen oder doppelt geimpft und getestet sein oder doppelt geimpft und geboostert sein. Testzentren gibt es in Grevesmühlen oder Boltenhagen. Das bis Donnerstag, 16. Dezember, auf der Seite des Landkreises angegebene Testzentrum in der Rudolf-Breitscheid-Straße 63 hat es nie gegeben. Ein Sprecher des Landkreises kündigte aber an, „dass es bald wieder eine Testmöglichkeit in Klütz geben könnte.“

Von Annabelle von Bernstorff