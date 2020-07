Kalkhorst

Der Sommer ist sehr wechselhaft, das lässt Urlauber abseits des Strandes nach Abwechslung suchen. Viele besuchen den Freizeit- und Entdeckerpark Minimare in Kalkhorst, der erst vor einem Jahr eröffnete. Anhand von Miniaturen bekannter Bauwerke aus Mecklenburg-Vorpommern wird im Park die Geschichte des Landes erklärt, die Besucher mit einer App und einem Quiz miterleben können.

Die vorerst letzte freie Stellfläche für Miniaturen im Maßstab 1 zu 25 wurde jetzt mit dem Modell von Schloss Ludwigslust belegt. Das klassizistische Ensemble war von 1763 bis 1837 Hauptresidenz der Herzöge von Mecklenburg-Schwerin. Das Schloss ist jetzt eines von mehr als 50 Modellen im Park, dessen Saisonbeginn sich wegen Corona in diesem Jahr verschoben hatte.

Neue Veranstaltungen

Das Team um Parkleiterin Franziska Herrmann hat neue Ideen für Veranstaltungen gesammelt, bei denen die Besucher noch einmal einen anderen Blick auf den Park werfen können.

Jeden dritten Dienstag im Monat bietet das Minimare eine „Stunde der Touristiker“ an. Wer in der Tourismusbranche arbeitet und seinen Gästen Informationen aus erster Hand über den Entdeckerpark geben möchte, kann zum Beispiel am Dienstag, den 21. Juli, von 15 bis 18 Uhr selbst einen Rundgang machen. In kleinen Gruppen gibt es Erklärungen zu den Gärten, den Modellen und dem Konzept mit Quiz und App. Anmeldungen für diese Rundgänge werden unter ahoi@minimare.de angenommen.

Chill-out zwischen Blumen und Miniaturen

Für den kommenden Freitag, den 24. Juli, ist ein Lounge-Abend mit Chill-out-Musik geplant. Der Abend beginnt um 17 Uhr und dann kostet der Eintritt nur noch 3 Euro pro Person. Bis 22 Uhr können Besucher die Atmosphäre im Minimare genießen, während DJ Baltic elektronische Musik auflegt. Für den Chillfaktor sind Liegestühle vorhanden. Es werden Cocktails angeboten und Leckereien gegrillt.

Im Entdeckerpark Minimare in Kalkhorst stehen Modelle wichtiger Bauwerke in liebevoll gestalteten Themengärten. Quelle: Malte Behnk

„Wir können auch wieder anbieten, dass Kindergeburtstage bei uns gefeiert werden“, sagt Parkleiterin Franziska Herrmann. „Auch mit Schatzsuche.“ Sie plant auch, Musiker ins Minimare einzuladen, die an Sommerabenden im Park auftreten.

Kinoabend mit Stummfilmen

Außerdem kommt das Wanderkino „Laster der Nacht“ aus Leipzig am Donnerstag, den 20. August, ins Minimare. Aus einem Oldtimer werden verschiedene Stummfilme mit musikalischer Begleitung von Tobias Rank am Piano und Sebastian Pank an Saxofon und Klarinette gezeigt. Die Filmvorführung beginnt um 20.30 Uhr, Karten kosten 12 Euro.

Für Kinder wirken einige der Miniaturen im Maßstab 1:25 immer noch sehr groß. Quelle: Michael Prochnow

Am Sonnabend, den 22. August, wird im Minimare von 12 bis 16 Uhr gegrillt. Besucher können sich dann mit Bratwurst stärken, bevor sie sich auf den Rundgang durch die neun Themenparks in unterschiedlich angelegten Gärten machen.

Informationen zum Minimare und dem Programm gibt es auch im Netz auf www.minimare.de.

Von Malte Behnk