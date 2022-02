Plüschow

Am Donnerstag, 24. Februar, startet der 1. Digitale Kunstsalon 2022 auf Schloss Plüschow. Geplant ist um 19 Uhr ein Zoomvideomeeting mit Herbert W. H. Hundrich. Der Künstler aus Pampin, einem Ort in Mecklenburg-Vorpommern, wird das Thema „Poesie der Präsenz“ in den Mittelpunkt dieser Veranstaltung stellen.

Herbert W. H. Hundrich ist ein Wanderer zwischen den Welten, nicht nur geografisch, sondern auch im Bezug auf seine philosophische Sicht auf die Kunst, auf das Leben und alles, was ihn berührt. Geboren in Wittmund, ist er seit 1981 als freischaffender Künstler tätig. Seitdem hatte er unter anderem Langzeit-Projekte in den USA, Indien, Nepal, Ladakh und der Republik der Seychellen.

Zugangsdaten gibt es nach der Anmeldung

Das Zoomvideomeeting ist in fünf Kapitel unterteilt. Hundrich nimmt die Teilnehmer mit auf eine Reise, bei der er ihnen seine verschiedenen Sichtweisen, Medien und Ausdrucksformen näher bringt, die sich zwischen Skulptur, Malerei und Konzepten für öffentliche Räume bewegen.

„Aufbruch ist Veränderung, ist neu, ist unbekannt, ist die Neugierde zum Prinzip erheben. Wege suchen die noch niemand gegangen ist, Landschaften zu entdecken, die noch kein Fuß betreten hat, unter Wolken wandern die noch niemand gesehen hat. Bilder zu zeichnen die noch nicht gezeichnet wurden. Es ist der Augenblick, dem wir unsere Aufmerksamkeit schenken, der unser Leben verzaubern kann. Die Poesie im Moment, die unseren Blick auf die Welt, mit anderen Augen ersehen lässt. Wenn das unerwartete geschieht, das uns Inne-halten und in diesem einen, ganz besonderen Moment das Leben berührt. In der Bretagne, am Pont du Raz, unmittelbar am atlantischen Meer, wenn die Gezeiten wechseln, bleibt für den Bruchteil einer Sekunde das Universum stehen. Ganz genau in diesem Moment kippt der Ozean um, dann wird aus der Ebbe die Flut“, sagt Hundrich.

Um Anmeldung für das Zoommeeting wird unter mail@plueschow.de gebeten. Erst dann werden die Zugangsdaten zum Kunstsalon an Interessierte verschickt. Der Digitale Kunstsalon wird dokumentiert und später auf der Website www.plueschow.de veröffentlicht. Gefördert wird die Veranstaltung durch die Ehrenamtsstiftung Mecklenburg-Vorpommern und den Landkreis Nordwestmecklenburg.

Von Dirk Hoffmann