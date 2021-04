Plüschow

Einige Kultureinrichtungen, Museen, Kunstvereine im Land Mecklenburg-Vorpommern haben, seitdem die Corona-Pandemie das Geschehen bestimmt, digitale Strategien entwickelt. Zum einen, um vom Kunstpublikum nicht vergessen zu werden, aber auch um sichtbar zu bleiben, sich auszudrücken, Stellung zum gegenwärtigen Geschehen zu beziehen.

Der kreative Ausdruck ist naturgemäß das ureigenste Anliegen aller Kunstschaffenden. Mit entsprechender finanzieller Ausstattung oder Förderung, auf die manch staatliches Museum zum Beispiel oder auch größere Kultureinrichtungen oder alteingesessene Kunstvereine zurückgreifen können, sind aufwendige Digital-Projekte, wie zum Beispiel 3D-Rundgänge durch Ausstellungen, einfacher zu realisieren.

Im Schloss Plüschow in Nordwestmecklenburg befindet sich das Mecklenburgische Künstlerhaus. Quelle: Annett Meinke

Moderater finanzieller Aufwand trifft hohen Nutzen

Nicht wenige, durchaus auch etablierte Kultureinrichtungen im Land hingegen müssen – nicht nur in Corona-Zeiten – mit einem knapp bemessenen Budget auskommen und einiges an Extra-Kreativität auch beim Umsetzen digitaler Strategien entwickeln.

Das Konzept des Digitalen Kunstsalon, den das Mecklenburgische Künstlerhaus Schloss Plüschow Anfang des Jahres ins Leben rief, ist dabei so genial wie einfach: Im Mittelpunkt eines virtuellen Salons per Video-Zoom steht jeweils ein Künstler oder eine Künstlerin, die sich und ihre Arbeiten zunächst dem Publikum, das ebenfalls zugeschaltet ist, live vorstellt. Im Anschluss daran können die Salonbesucher Fragen stellen, zu allem, was sie im Zusammenhang mit Künstler, Künstlerin und deren Werken bewegt.

Achtung: Die „Digitalen Kunstsalons" werden aufgezeichnet, dokumentiert und weiterbearbeitet und auf der Internetseite des Künstlerhauses für ein noch breiteres Publikum zur Verfügung gestellt. Wer nicht mit der Aufzeichnung einverstanden ist, kann nicht teilnehmen. Weitere Informationen zur Greifswalder Künstlerin Pauline Stopp, zu Gast im vierten Digitalen Salon Schloss Plüschow, am 14. April unter: https://www.paulinestopp.de

Miro Zahra, Kuratorin und Moderatorin des Digitalen Kunstsalons Schloss Plüschow Quelle: Schloss Plüschow

Bereits dreimal fand der Digitale Salon Schloss Plüschow statt, mit wachsenden Teilnehmerzahlen. Eine Tatsache, die Miro Zahra, Künstlerin aus Nordwestmecklenburg, zeitweilige Leiterin des Künstlerhauses, Kuratorin und Moderatorin des Digitalen Salons, freut. „Zum dritten Salon haben sich bereits 35 Besucher zugeschaltet, darunter sind einige, die von Anfang an mit dabei waren.“

Dass die virtuellen Salonbegegnungen nicht nur beglückend für Künstler und Künstlerinnen selbst sind – die besonders die rege Diskussion, das Interesse an ihnen und ihren Arbeiten vonseiten des Publikums schätzen –, sondern auch für die Salonbesucher, erlebt Zahra immer wieder. „Es ist ein Austausch zwischen Künstlern und Publikum, den man sonst so direkt, zum Beispiel anlässlich einer Vernissage, nicht erlebt.“ Aus diesem Grund denkt man in Plüschow darüber nach, das Format beizubehalten, auch in der Nach-Corona-Zeit.

Vierter Salon mit Greifswalder Künstlerin

Im Mittelpunkt des vierten Digitalen Salons, der am kommenden Mittwoch, dem 14. April, ab 19 Uhr stattfinden wird, steht die junge Künstlerin Pauline Stopp. Die mehrfach ausgezeichnete Wahl-Greifswalderin – unter anderem ist Stopp die erste Preisträgerin des im Jahr 2018 neu geschaffenen Nachwuchskunstpreises Mecklenburg-Vorpommern – beschäftigt sich in ihren Arbeiten mit den Abgründen des Alltags inner- und außerhalb der Pandemie und der Objektivierung des Menschen zur Lust- und Freudengewinnung.

Stopp sammelt Gegenstände, Informationen, Farben, Formen und Geräusche und führt diese in einer eigenen Ordnung zusammen. Ihre Werke bestehen aus mehreren Schichten. Gefundenes und gebrauchtes Material bilden die Basis und werden durch eigene künstlerische Ebenen ergänzt. Das Thema des vierten Digitalen Salons von Schloss Plüschow lautet: „Vom Irrsinn des Alltags – zwischen Körpern, Fruchtaufstrichen und Luftzugstoppern“.

Von Annett Meinke