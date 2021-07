Plüschow

Eine außergewöhnliche Ausstellung wird am Sonnabend, dem 10. Juli, im Garten von Schloss Plüschow ihre von Kunstschaffenden und Kunstpublikum lang erwartete Vernissage feiern. „Unsere Ausstellungsräume werden in einmaligem Farbglanz erstrahlen.“, verrät Udo Rathke, Leiter des Mecklenburgischen Künstlerhauses in Plüschow, voller Vorfreude.

Die Ausstellung mit dem Namen „Multilayer – Vision 20/20“ gewährt einen einzigartigen Blick auf die gegenwärtige internationale abstrakte Malerei. 53 Künstler und Künstlerinnen von unterschiedlichen Kontinenten und aus unterschiedlichen Generationen stellen aus. Mit dabei – Kunstschaffende aus den USA, Großbritannien, den Niederlanden, Belgien, Sierra Leone, Ungarn, Serbien, Rumänien, Frankreich, Deutschland und Spanien.

Ihr Newsletter für Grevesmühlen und Umgebung Der Newsletter für die Regionen Grevesmühlen, Klützer Winkel, Boltenhagen und Schönberger Land. Jeden Freitag gegen 18 Uhr im E-Mail-Postfach. Mit meiner Anmeldung zum Newsletter stimme ich der Werbevereinbarung zu.

Denk- und Wahrnehmungsprozesse anregen

Mit der Auswahl von nichtgegenständlichen Werken, die zu einem großen Teil der konkreten Kunst zuzuordnen sind, deutet die Ausstellung auf den Kern von Malerei hin: Farbe und Fläche.

„Gleichzeitig haben die beiden Kuratoren Ivo Ringe und Julian Rogge der Tatsache Rechnung getragen, dass derzeit in der internationalen Malerei eine deutliche Abwendung von der Figürlichkeit hin zur Abstraktion zu beobachten ist.“, erläutert Rathke.

Ein Beispiel dafür, der aus Süd-Wales in Großbritannien stammende Maler Tim Allen. Er ist in seiner Heimat bislang vor allen Dingen für das Malen von Landschaften bekannt.

Abstrakte Arbeit von Tim Allen, Maler aus Süd-Wales in Großbritannien. Zu sehen in der Ausstellung „Multilayers – Visions 20/20“ im Mecklenburgischen Künstlerhaus Schloss Plüschow vom 10. Juli bis zum 15. August 2021. Quelle: Schloss Plüschow

Strukturell vielschichtig

Ein weiteres, derzeit international zu beobachtendes Phänomen, das auch der Namensgeber der Ausstellung ist, – multilayer bedeutet vielschichtig – ist die Mehrlagigkeit von Darstellungen in der Bildfläche.

Gleichzeitig und am selben Platz überlagern sich in den auf Schloss Plüschow gezeigten Malereien und Zeichnungen unterschiedliche Strukturen, die zusammenwirken und dennoch individuell erkennbar bleiben.

Diese strukturelle Vielschichtigkeit, so die Kuratoren, bringe mit der Gleichzeitigkeit unterschiedlicher Vorgänge einen zentralen Aspekt der Wirklichkeit zum Ausdruck und zur Wahrnehmung.

Adresse Schloss Plüschow Die Ausstellung „Multilayer – Vision 20/20“ wird vom 10. Juli bis zum 15. August 2021 auf Schloss Plüschow zu sehen sein und ist jeweils von Dienstag bis Sonntag, in der Zeit von 11 bis 17 Uhr zu besichtigen. Schloss Plüschow Am Schlosspark 8 23936 Upahl (Ortsteil Plüschow), Telefon: 03 84 1 – 61 74-0 E-Mail: mail(at)plueschow.de

Vernissage

Die Eröffnung der Ausstellung wird am 10. Juli im Garten hinter Schloss Plüschow gefeiert und beginnt um 17 Uhr. Es gelten die aktuellen Hygienebestimmungen. Nach der Begrüßung durch Künstlerhausleiter Udo Rathke werden die Kuratoren in die Ausstellung einführen.

Zur musikalischen Umrahmung konnte der Leiter der Kreismusikschule Nordwestmecklenburgs, Hidehisa Edane, mit seiner Posaune gewonnen werden.

Von Annett Meinke