Schloss Plüschow feiert Mittsommer mit japanischer Performance 

Plüschow

Normalerweise wird auf Schloss Plüschow in jedem Jahr die Mittsommernacht etwas größer gefeiert. Das Künstlerhaus nimmt damit an der landesweiten Mittsommer-Remise teil. Überall im Land wird die Sommersonnenwende normalerweise mit hochwertigen Kunst- und Kulturveranstaltungen begangen. In diesem, in vieler Hinsicht außergewöhnlichen Corona-Jahr kann auch dieses Ereignis nur unter besonderen Umständen zelebriert werden.

Am Samstag, 20. Juni, lädt das Plüschower Künstlerhaus zur Mittsommer-Remise unter dem Motto „Der Frühling kommt trotzdem“. „Anders wird sein, dass wir in diesem Jahr keine Speisen und Getränke zum Verkauf anbieten“, erklärt Künstlerhausleiterin Miro Zahra. „Es spricht jedoch nichts dagegen, wenn die Besucher sich im Park verteilen, um mit dem notwendigen Sicherheitsabstand zu picknicken, zum Beispiel.“

Anzeige

Videoaufnahmen des japanischen Ensembles „Akira Ando“ im Mecklenburgischen Künstlerhaus Schloss Plüschow, Ende Mai 2020. Quelle: Schloss Plüschow

Weitere OZ+ Artikel

Video-Performance von japanischem Ensemble

Anders als in den Jahren zuvor wird nicht in die Nacht hineingefeiert. Die Veranstaltung ist auf die Zeit von 15 bis 19 Uhr begrenzt. Besucht werden kann unter anderem die historische Ausstellung, die dauerhaft im Schloss zur Geschichte des Schlosses präsentiert wird.

Höhepunkt der diesjährigen Mittsommernachtsveranstaltung wird jedoch die Präsentation eines Videos sein, das erst Ende Mai im Schloss entstand. Gedreht wurde es von und für eine Performance des japanischen Ensembles „ Akira Ando“. Ando ist der Leiter des Ensembles und war jahrelang in der New Yorker Jazzszene gebucht.

Traditioneller Butoh Tanz

Zum Ensemble gehören Izumi Ose, Shiomi Kawaguchi und Makiko Tominaga. Gespielt werden Eigenkompositionen von Ando, verbunden mit arrangierter traditionell japanischer Musik. „ Akira Ando“ verbindet Jazz mit fernöstlichen Klängen und dem traditionellen Butoh Tanz.

Das im Schloss und in seinem Park entstandene Video wird an diesem Sonnabend jeweils um 15, 15.40, 16.20, 17, 17.40 und 18.20 Uhr. Der Eintritt zu dieser Veranstaltung kostet 6 Euro. Kinder und Jugendliche bis zu 18 Jahren brauchen keinen Eintritt zu zahlen.

Lesen Sie auch

Von Annett Meinke