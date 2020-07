Normalerweise verbringen talentierte Kinder und Jugendliche aus Mecklenburg-Vorpommern das Ende der Sommerferien mit Kunst-Workshops im Freizeitheim in Friedrichshagen. Aufgrund von Corona finden die kostenlosen Kurse in diesem Jahr online statt. Wo die entstehenden Arbeiten ausgestellt werden, welche Preise gewonnen werden können, lesen Sie in der OZ.