Schloss Plüschow verlost Kunstwerk an Besucher der Ausstellung "On Fire"

Am Sonnabend, 11. Juli, um 17 Uhr feiert das Mecklenburgische Künstlerhaus Schloss Plüschow die Vernissage seiner wichtigsten Ausstellung im Corona-Jahr 2020 – dementsprechend unter Einhaltung aller Vorsichtsmaßnahmen. „On Fire – Kultur – Natur – Landschaft“ wird für die Öffentlichkeit vom 12. Juli bis zum 16. August zu sehen sein.

Alle Besucherinnen und Besucher der Ausstellung haben die Möglichkeit an einem Quiz teilzunehmen und einen interessanten Kunstpreis zu gewinnen. Unter allen richtig angekreuzten Fragebögen verlost Schloss Plüschow einmal die Solarlampe „Little Sun“, kreiert von einem Star der internationalen Kunstszene – dem dänischen Künstler Olafur Eliasson.

Hintergrund von Eliassons Projekt: Mehr als eine Milliarde Menschen haben keinen Zugang zu Elektrizität. Mit dem „Little Sun“ Projekt will der Däne seinen Beitrag leisten, um das zu ändern. Mit der Lampe kann man draußen Energie sammeln, um sie später drinnen zu nutzen. Mit dem Verkauf in Industrienationen wird es möglich, die Lampen günstiger in Afrika anzubieten. Design und Funktionalität vereint.

