Groß Schwansee

Angesichts der jüngsten Regeln für Tagestouristen in MV verliert selbst eine krisenerprobte Hotelchefin wie Janet Schroeder fast die Fassung: „MV scheint den Weg der Kinderunfreundlichkeit zu gehen“, lautet das bittere Fazit der Direktorin vom Schlossgut Groß Schwansee. „Wir sind das Tourismusland Nummer eins und wir werden von so vielen anderen abgehängt.“

Grund ihrer Verärgerung: Seit Mittwoch dürfen vollständig geimpfte Tagesgäste wieder ins Land einreisen – ohne ihre Kinder, selbst wenn diese jünger als 14 Jahre alt sind. „Als Mutter von zwei Kindern halte ich das für moralisch verwerflich“, so Schroeder. „Wie kann es sein, dass ich mit meinem Mann verreisen darf, aber die Kinder zurücklassen muss? Ausgerechnet jetzt, das Jahr war doch schon schwer genug für die Jüngsten.“ In den Augen der Managerin gibt es da nur eine Erklärung: „Das ist nicht zu Ende gedacht. “

Gäste sagen: Politik in MV macht viel kaputt

Janet Schroeder steht trotz Schließung des Schlossguts in Kontakt mit vielen Gästen. „Viele sagen uns: Halten Sie durch, wir kommen wieder.“ Doch es gebe auch andere Stimmen, räumt die Hotelchefin ein. „Einige Gäste sagen uns auch: Die Politik in MV macht viel kaputt. Schade, aber dann suchen wir uns ein anderes Ziel.“

Lesen Sie auch: Schleswig-Holstein öffnet: Was bedeutet das für Hoteliers und Gastronomen in Nordwestmecklenburg?

Eines dieser möglichen Ziele liegt nicht weit entfernt von Groß Schwansee: Nur acht Kilometer mit dem Rad, immer an der Ostsee entlang, sind es bis zur Halbinsel Priwall. Sie liegt in Schleswig-Holstein. Als die Außengastronomie dort vor zwei Wochen öffnete, sei das auch im Schlossgut zu spüren gewesen, sagt die Managerin. Denn an den Wochenenden bietet sie mit ihrem Team kleine Gerichte und Getränke zum Mitnehmen an: Currywurst de luxe, frisch Gebackenes von der Konditorin, Kaffeespezialitäten. Am kommenden Wochenende wird es heiße Reibekuchen geben.

Großzüge Anlage: Die Nähe zur Natur prägt das Schlossgut Groß Schwansee. In der Remise gibt es am Wochenende Speisen zum Mitnehmen. Quelle: Juliane Schultz

In Schleswig-Holstein steppt der Bär

Das Angebot werde sehr gut angenommen, sagt Schröder. „Viele packen sich das Essen als Picknick ein und gehen damit runter zum Strand. Wenn ich nachmittags nicht bei Facebook poste, was genau es heute gibt, dann kommen sofort Nachfragen.“ Vor zwei Wochen sei das Interesse jedoch schlagartig eingebrochen. „Die Leute fuhren mit dem Rad nach Schleswig-Holstein und gaben uns hinterher die Rückmeldung: Dort steppt der Bär.“

Sie habe vorher nicht gedacht, dass sich die Öffnung im benachbarten Bundesland so stark bemerkbar macht. „Das war ganz, ganz traurig für uns und wir hatten kurz den Impuls, mit dem Wochenendangebot aufzuhören. Doch schon eine Woche später waren viele Gäste wieder da.“

Großzüge Anlage: Die Nähe zur Natur prägt das Schlossgut Groß Schwansee. Quelle: Juliane Schultz

Keine Öffnungsperspektive in MV

Ob das mit dem Tourismus ebenso sein wird? Ungewiss: Wochenenden gibt es viele, Urlaubstage nicht. Und die nächsten Öffnungsschritte für Schleswig-Holstein sind bereits beschlossen: Konkret soll die Gastronomie ihre Innenbereiche dort wieder ab dem 17. Mai öffnen dürfen. Geimpfte, Genesene und Getestete dürfen dann unter strengen Vorgaben auch wieder in Hotels übernachten. Immer vorausgesetzt, die Zahl der Corona-Neuinfektionen bleibt niedrig.

Großzüge Anlage: Die Nähe zur Natur prägt das Schlossgut Groß Schwansee, doch sie bleibt weiterhin ungenutzt. Quelle: Juliane Schultz

So eine Aussicht gibt es für Gastronomen und Hoteliers in Mecklenburg-Vorpommern nicht. Auf die Frage, ob sie ein bestimmtes Datum im Kalender markiert hat, von dem sie glaubt, dass an diesem Tag die ersten Gäste wieder im Schlossgut anreisen könnten, schüttelt Janet Schroeder matt den Kopf. „Das will ich nicht.“ Stille. Die Strapazen der vergangenen Monate sprechen aus dem Schweigen der Managerin. „Wissen Sie“, sagt sie schließlich doch, „ich hatte an Weihnachten geglaubt. Und an Ostern.“

Spielplatz bleibt auch Pfingsten leer

Bereits klar ist, dass der Spielplatz auf dem Schlossgut Groß Schwansee auch an Pfingsten leer bleiben wird. Die Landesverordnung gilt bis 22. Mai. Das sei für sie auch deshalb schmerzlich, weil das Beispiel Schleswig-Holstein zeige, dass der Tourismus kein Pandemietreiber sei. Doch wie man es auch dreht und wendet: „Wir brauchen eine Perspektive, wie es weitergeht“, so Schroeder. Natürlich auch aus wirtschaftlichen Gründen: „Wir verlieren jeden Tag Geld.“

Verwaistes Schlossgut: Nach Beschluss der Landesregierung dürfen Kinder von Tagesgästen auch weiterhin nicht hier spielen. Quelle: Juliane Schultz

„Man kann uns nicht mit einem Stadthotel vergleichen“

Deshalb kämpfe das Schlossgut auch weiter dafür, als Modellprojekt anerkannt zu werden. „Wir können hier zeigen, wie es geht.“ Wir haben für die Gastronomie unsere Terrasse, Natur und frische Luft sowieso – man kann uns nicht mit einem Stadthotel vergleichen. Wir haben die Luca-App, Tests und medizinisches Personal, das in den Startlöchern steht. Wir haben sogar ein Zelt besorgt und können auf dem Parkplatz vor der Remise sofort ein Testzentrum errichten.“

Mehr dazu: Glawe: MV will Modellregionen für Tourismus entwickeln

Ob sie nicht glaube, dass die Hotels spätestens zu den Sommerferien, nicht sowieso alle öffnen? Die Managerin erinnert eindringlich: Wir haben auch eine Verantwortung für unsere Mitarbeiter, aber auch dafür, dieses besondere Haus zu erhalten. Da kommt es sehr wohl darauf an, ob wir in zwei, vier oder sechs Wochen öffnen dürfen!“

Von Juliane Schultz