Seine Flügelspannweite ist so weit und lang wie ein 30-Zentimeter-Lineal, seine Flügelzeichnung auffällig. „Der Atlas-Seidenspinner gehört zu den größten Schmetterlingen der Welt“, sagt Julian Stern. Der 51-Jährige betreibt seit 2009 den Schmetterlingspark in Klütz bei Grevesmühlen. Bei ihm leben ausgewachsene bis zu 600 Exoten aus Südamerika und Südostasien. Schwarze, blaue, braune, grüne, orangefarbene, kleine, große, nacht- und tagaktive, schnelle oder langsame. Gut 100 Arten sind hier vertreten.

Alle Schmetterlinge haben sechs Beine. „Manche Gäste zählen nach und kommen nur auf vier Beine – ich erkläre dann, dass die Evolution bei einigen Exemplaren aus zwei Beinen zwei sogenannte Putzer gemacht hat, mit denen sich die Insekten säubern“, berichtet der Fachmann. Schon seit Kindheitstagen interessiert er sich für diese Tiere. „Mein Schlüsselerlebnis war der Besuch des weltweit ersten Schmetterlingshauses in England“, so der gebürtige Hamburger. Den ersten Park für diese Tiere in Deutschland gab es übrigens in Friedrichsruh östlich von Hamburg.

28 Grad, 85 Prozent Luftfeuchtigkeit

In Klütz gehe es darum, so der Biologe Julian Stern, in einen Teil der Natur einzutauchen und sie nahezubringen. Bei 28 Grad Celsius Lufttemperatur und einer Luftfeuchtigkeit von bis zu 85 Prozent. Linsen von Fotoapparaten und Brillen können aufgrund dieser Umstände nach dem Betreten der 650 Quadratmeter großen und bis zu neun Meter hohen Flughalle beschlagen, sind aber schnell wieder frei.

Himmelsfalter oder Blauer Morphofalter: Seine Flügelspannweite beträgt bis zu 12 Zentimeter. Quelle: Nina Gottschalk

„Die tropischen Verhältnisse sind wichtig, um den Tieren ein artgerechtes Zuhause zu geben“, erzählt Julian Stern. Ein kleiner Bach und ein neuer Teich mit Goldfischen und Koi-Karpfen. Auch ein paar höchstens 14 Zentimeter große Chinesische Zwergwachteln, die zu den kleinsten Hühnervögeln gehören, turnen in der Halle herum.

Tiere ohne Scheu vor Menschen

„Die Anlage ist sehr pflegeaufwendig“, berichtet der Schmetterlingsenthusiast aus dem sprichwörtlichen Nähkästchen. Ein Teil der Tiere züchtet er selbst, der größere Teil kommt noch als Puppe aus spezialisierten Zuchthäusern in Costa Rica und von den Philippinen. In Klütz ist manchmal zu beobachten, wie sich die Raupen verpuppen. In den Kokons, den Puppen, wachsen dann die schönen Tiere heran, um schließlich zu schlüpfen und um dann um die Köpfe der Besucher zu flattern. „Angst vor Menschen haben die Schmetterlinge hier nicht“, sagt Julian Stern, zu dessen Team fünf Mitarbeiter gehören.

Kontakt & Infos Adresse: Schmetterlingspark Klütz An der Festwiese 2 23948 Klütz Öffnungszeiten: täglich 9.30 bis 17.30 Uhr Eintritt: Erwachsene 9 Euro Erste Kind 5,50 Euro jedes weitere Kind 4,50 Euro Kinder unter vier Jahre freier Eintritt ermäßigt 8 Euro Parken: kostenfrei vor dem Gebäude Kontakt: Tel. 03 88 25 / 26 39 87 Online: www.schmetterlingswelt.de Weitere Schmetterlingsparks in MV: Trassenheide auf Usedom Sassnitz auf Rügen

Geheizt wird das Haus mit Gas – an die künftigen Kosten mag der Hausherr vor dem Hintergrund der derzeit stark steigenden Energiepreise gar nicht denken. Schon die Corona-Zeit war nicht so einfach, „weil wir nicht wussten, was kommt oder was passiert“. Gleichwohl hat Julian Stern zwar graue Haare, jedoch keine Sorgenfalten. „Der Schmetterlingspark ist genau mein Ding, genau das Richtige für mich, meine Leidenschaft.“

Die Raupe des Bananenfalters ernährt sich von Blättern der Bananenstauden Quelle: Klaus Amberger

Zeit und Geduld

In seinem Haus gibt es neben einem Shop und einem Raum mit einer Fossilien-Ausstellung ein öffentliches Café mit Sonnenterrasse und es ist, nebenbei gesagt, daher auch gut für Radfahrer geeignet, die an diesem Ort lediglich eine Pause einlegen möchten. Praktisch ist, dass Gäste einen Stempelabdruck auf ihre Hand erhalten. „Für die Beobachtung braucht man etwas Zeit und Geduld – wenn man am gleichen Tag noch einmal vorbeikommen möchte, braucht man nicht noch einmal zu zahlen, zeigt lediglich seinen Stempel.“

Ein Atlas-Seidenspinner in voller Pracht. Quelle: Klaus Amberger

Einige der riesigen, tagsüber schläfrigen, Atlas-Seidenspinner sind schon neben der Kasse im Eingangsbereich zu sehen. Die – scherzhaft bezeichneten – proteinreichen fliegenden Steaks kleben am Holz und wollen nicht wegflattern. Obwohl sie nur fünf Tage leben. Warum nur so kurz? „Sie können keine Nahrung aufnehmen, weil sie keine Fressinstrumente besitzen – sie leben von dem, was sie als Raupe gefressen haben“, erläutert der „Zoo-Direktor“. Aber wozu gibt es dann die Atlas-Seidenspinner überhaupt? „Damit wir uns an ihnen erfreuen“, sagt der Freund der Schmetterlinge lächelnd.

Von Klaus Amberger