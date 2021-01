Schneeregen sorgt für schwierige Verhältnisse auf den Straßen in NWM

Grevesmühlen

Der letzte (richtige) Winter in Nordwestmecklenburg liegt genau zehn Jahre zurück, zum Jahreswechsel 2010/11 gab es reichlich Schnee. Seitdem hat der Winter nur mal kurz vorbeigeschaut. So wie am Mittwoch, Schneeregen sorgte dafür, dass zumindest eine grau-weiße Decke über den Feldern und Wiesen lag und etwas Winterstimmung verbreitete. Für die Autofahrer allerdings sorgt das Wetter für einige Probleme, zwar meldete die Polizei bis zum Vormittag noch keine größeren Unfälle oder Störungen, aber rutschige Straßen und schlechte Sicht behinderten überall den Verkehr.

VW auf dem Fußballplatz

Eine Polizeimeldung vom Wochenbeginn sorgt für Rätselraten, am Montag hatten Zeugen ein Auto gemeldet, das sich auf dem ehemaligen Sportplatz von Schönberg festgefahren hatte. Die Beamten fanden den VW auf dem Gelände ohne amtliche Kennzeichen vor. Zeugenangaben zufolge wurde der Wagen am Vorabend zwischen 22 und 22.30 Uhr auf die Rasenfläche gefahren und habe sich dort festgefahren. Zwei Insassen hätten daraufhin den Ort in unbekannte Richtung verlassen. Im Fahrzeugfanden die Beamten Kennzeichen, die in Schleswig-Holstein im vergangenen Jahre gestohlen worden waren. Der Wagen selbst war seit Herbst abgemeldet, er wurde sichergestellt.

Von Michael Prochnow