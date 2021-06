Schnell anmelden: Noch freie Kapazitäten bei Impfaktion auf Wismarer Werft

Wismar

Seit Sonntagmorgen 8 Uhr läuft in Wismar auf dem Gelände der MV Werften die bisher größte Impfaktion. 1900 Impfdosen mit Johnson & Johnson werden verimpft. Die hat HNO-Arzt Michael Salz gekühlt auf Lager. Der Ansturm auf die Aktion war so groß, dass es eine lange Nachrückerliste gibt. Doch viele der Angemeldeten, so sagt Michael Salz jetzt, seien nicht gekommen. Spontane können sich nun noch anmelden. Möglich ist das auf der Internetseite des HNO-Centrums Wismar. Die Impfwilligen werden dann per SMS oder E-Mail benachrichtigt, wann sie heute noch vorbeikommen können.

Und so läuft die Aktion ab: Am Eingang müssen die Impflinge vor ein kontaktloses Thermometer treten. Haben sie normale Temperatur, also kein Fieber, geht’s weiter zur Kantine. Dort wird am Eingang die Anmeldung gecheckt sowie nach Impfausweis, Krankenkarte und Personalausweis gefragt. Lange Warteschlangen wird es nicht geben – die Termine sind mit Zeitfenstern verteilt.

Von Jana Franke