Börzow

Den Feuerwehren geht es nicht anders als den Sportvereinen: Der Nachwuchs fehlt. Um Kinder für die Feuerwehr in Börzow, die zur Wehr Stepenitztal gehört, zu gewinnen, gab es jetzt einen Schnuppertag. Und die Feuerwehrleute hatten dort richtig was auf die Beine gestellt.

So wurde nicht nur die komplette Technik präsentiert am Gerätehaus im Dorf, die Kinder und die Erwachsenen konnten sich alles ansehen, und sich erklären lassen, worauf es bei der Feuerwehr ankommt. Die Nachwuchsbrandschützer zeigten natürlich auch, was sie schon gelernt hatten. Hinter dem Gerätehaus war ein kleines Haus aufgebaut worden, dass gelöscht werden musste.

Zur Galerie So spannend war es bei der Aktion der Freiwilligen Feuerwehr in Börzow

Dafür rückten die aktiven Einsatzkräfte mit Unterstützung von Jugendfeuerwehrmitgliedern zum Löscheinsatz an und bekämpften das Feuer vor den Augen zahlreicher Gäste. „Wir benötigen mehr Nachwuchs in unseren Reihen, besonders in der Jugendfeuerwehr fehlen uns noch Mitglieder, deswegen veranstalten wir diesen Schnuppertag.“ berichtet Ortswehrführer Willi Cordes.

Von OZ