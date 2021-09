Um Nachwuchs zu gewinnen, setzt die Freiwillige Feuerwehr Stepenitztal, Ortswehr Börzow-Gostorf, auf die Begeisterung der Kinder. Dafür gab es jetzt einen Schnuppertag. Die Feuerwehrleute hatten richtig was auf die Beine gestellt. Was dort los war, sehen Sie in einer Bildergalerie.