Klütz

Diese Nachricht war für Hartwig Holst niederschmetternd: „Das ist für uns alle ein Schock, das müssen wir erst einmal verdauen.“ Der Bauausschussvorsitzende war vom Ergebnis eines Baugutachtens, über das Bauingenieurin Manuela Bolze in der letzten regulären Sitzung des Ausschusses berichtet hatte, offenbar völlig überrascht worden. Was war passiert?

Wie Bürgermeister Jürgen Mevius zunächst einleitete, hatte die Stadt das Wismarer Planungsbüro Hellerung und Bolze damit beauftragt, die Mängel an acht Gebäuden am Lindenring 47 bis 54 zu untersuchen und einzuschätzen, was eine Sanierung kosten könnte. Denn, so Mevius: „Es besteht dort dringender Handlungsbedarf.“

Sanierungsstau und Baumängel

Der Bürgermeister berichtete weiter: Die Gebäude gehören zum sozialen Wohnungsbau und sind Eigentum der Stadt. Sie sind fast 27 Jahre alt, aber in dieser Zeit wurden nur die Fenster erneuert und kleinere Reparaturen gemacht. 48 Familien wohnen dort.“ Die Analyse des Ingenieurbüros sollte eigentlich aufzeigen, durch welche konkreten Maßnahmen die Stadt künftig Energie einsparen könnte. Doch nach dem Bericht der Gutachterin wurde deutlich, dass im Lindenring wesentlich mehr im Argen liegt als ein zu hoher Energieverbrauch.

Manuela Bolze zählte zunächst auf, was die Bestandsaufnahme ergab: Schon der erste Eindruck zeigte demnach verwitterte Fassaden und Treppenaufgänge. Zudem stellte sie Wärmebrücken, eine fehlende Regenwasserableitung und eine unkorrekte Ausführung der Dämmung fest. „Nur die Hälfte des aktuellen Energieverbrauchs der Häuser ist überhaupt zulässig.“ Aber es kam noch schlimmer: „Wir können natürlich über die Dach- und Fassadensanierung sprechen, aber wir haben auch bei den Versorgungsleitungen ein Problem“, so ihre Mahnung. Und weiter: „Das schlimmste ist der Schacht.“

Gutachterin: „So was habe ich noch nie gesehen“

Sie schilderte im Detail den Aufbau des Versorgungsschachtes unterhalb der Häuser, in dem sich auf engstem Raum und in heute nicht mehr zulässiger Weise alle Leitungen neben und übereinander drängen. Dramatisch daran: Eine Kamerafahrt hatte ergeben, dass die Abwasserleitung zu 50 Prozent zugesetzt ist. Diese Leitung befindet sich allerdings unterhalb aller anderen Leitungen und ist kaum zu erreichen.

Bolze zeigte sich entsetzt: „So haben wir schon zu DDR-Zeiten nicht mehr gebaut. Das ist so richtig schlecht, so was habe ich noch nie gesehen und das haben die 1993 gebaut.“ Ihre finale Einschätzung zum Hausbestand am Lindenring: „Das ist ein Patient, der liegt schon im Krankenhaus. Da ist dringender Handlungsbedarf.“

Müssen Wohnungen freigezogen werden?

Entsprechend umfassend auch das Paket an Vorschlägen des Planungsbüros: Sanierung der Dächer, der Dämmung, Austausch der Haustechnik, neue Versorgungsleitungen, Anbau von Rollläden und Balkonen. Gesamtkosten je Haus rund 460 000 Euro. Allerdings: „Dazu müssten die Wohnungen freigezogen werden – wenigstens strangweise.“ Das wiederum würde weitere Kosten mit sich bringen.

Ratlosigkeit bei den Ausschussmitgliedern im Anschluss des Berichtes. „Wie konnte so ein Sanierungsstau entstehen?“, lautete die Frage des Abends. Andiskutiert wurde, ob man die damaligen Planer für diese Baumängel noch in Haftung nehmen könne. Auch die Frage, ob die Bewirtschaftung durch die Ossebo in Boltenhagen unzureichend war, stand im Raum.

Kosten von etwa 3,7 Millionen Euro

Bürgermeister Mevius dazu: „All das kann ich noch nicht einschätzen, aber wir werden alles auf den Prüfstand stellen.“ Und Holst, Chef des Bauausschusses kündigte an: „Damit müssen wir uns noch einmal separat beschäftigen.“ Geplant ist nun eine separate Bauausschusssitzung, in der man sich ausschließlich mit dieser Thematik befassen wolle. Doch er ahnt: „Wir müssen was machen und das kostet viel Geld.“

Mevius rechnet vor: „Bei 460 000 Euro sind es etwas weniger als 80 000 Euro je Wohnung.“ In der Summe also etwa 3,7 Millionen Euro. Für das kleine Klütz mit klammen Kassen ein enormer Betrag. Im nächsten Schritt soll nun festgelegt werden, welche Maßnahmen umgesetzt werden sollen und wofür eventuell Fördermittel beantragt werden.

Von Juliane Schultz