Grevesmühlen

Als Ulf Bartel das Schreiben seines Gaslieferanten las, dachte er zuerst: „Das kann nicht sein.“ Bisher zahlte der Besitzer der Diskothek K2 in Grevesmühlen 4,97 Cent je Kilowattstunde und einen Grundpreis von 257,75 Euro im Jahr. Passatgas aus Lübeck kündigt ihm jetzt an: Der Grundpreis bleibt gleich, aber für jede Kilowattstunde werden ab 1. Januar 2022 11,90 Cent fällig. Ulf Bartel rechnet vor: „Der Gaspreis erhöht sich um 139 Prozent.“

Für das K2 würde das bedeuten: statt 6600 Euro im Jahr wie bisher künftig 16 000 Euro. Ulf Bartel findet das „unglaublich.“

„Es wird Gastronomen nicht einfach gemacht“

Sohn Sascha Bartel betreibt die Disco. Er sagt: „Erst Corona, jetzt das. Es wird Gastronomen nicht einfach gemacht.“ Das K2 durfte wegen Coronaregeln der Schweriner Landesregierung monatelang nicht öffnen. Sascha Bartel findet die Ankündigung des Gasanbieters überhaupt nicht gut.

Preisvergleich und Kündigung Kunden haben bei Preiserhöhungen ihres Gasanbieters ein Sonderkündigungsrecht. Sie sollten die Kündigung so schnell wie möglich verschicken. Dadurch stellen sie sicher, dass der neue Lieferant direkt zum Zeitpunkt der Preiserhöhung die Gasversorgung übernimmt. Im Internet können Preise verglichen werden. Möglich ist das bei verivox.de, check24 und gaspreischeck.de. Der Kunde sollte nach Auskunft der Verbraucherzentralen nicht nur die Preise beachten, sondern auch andere Konditionen wie Vorauszahlungen, Kündigungsfristen und eine über Jahre bewiesene Zuverlässigkeit.

Ulf Bartel sorgt sich auch um Mieter seiner Wohnungen. Er weiß, dass einige schon jetzt finanzielle Probleme haben. Was soll erst passieren, wenn die Heizkostenabrechnung Ende nächsten Jahres deutlich höher ausfällt als bisher? Ihr Vermieter befürchtet: „Einige werden finanziell überfordert sein.“ Eine doppelt so hohe Heizkostenabrechnung drohe.

Die Heizung hochdrehen, das wird im kommenden Jahr für viele Wohnungsmieter deutlich teurer. Quelle: Sebastian Rosenkötter

Der Gadebuscher fühlt sich für die Mieter verantwortlich. In ihrem Interesse will er machen, was er bereits beim Strom praktiziert: den Anbieter wechseln, so dass der Kunde spart. Für die Wohnungen hat er einen anderen Lieferanten als fürs K2. Dort nutzt er bisher den Tarif „Passatgas Klassik im Versorgungsgebiet der Hansegas.“

„So etwas hat es noch nie gegeben“

Ulf Bartel recherchiert jetzt in Vergleichsportalen im Internet, um einen preiswerteren Anbieter zu finden. Für ihn steht fest: „Ich nehme nicht den allergünstigsten.“ Dort bestehe die Gefahr der Insolvenz. Der Vermieter berichtet: „Das habe ich bei einem Stromanbieter schon erlebt.“ Die Folge: Ulf Bartel bekam die Vorauszahlung nicht zurück, sein Geld war weg. Angesichts der aktuellen Preiserhöhungen vieler Gasanbieter sagt er: „Ich vermiete schon seit 30 Jahren. So etwas hat es noch nie gegeben.“

Noch nie gegeben hat es auch die Entwicklung der Gaspreise an den Rohstoffbörsen in den letzten sechs Monaten. Sie sind jetzt fast doppelt so hoch wie im Mai.

Stadtwerke Grevesmühlen kaufen Gas Jahre im Voraus

Die Stadtwerke Grevesmühlen sind von den Preisspitzen im Großhandel nicht betroffen. Sie setzen auf Verlässlichkeit und Kundenpflege. Auch deshalb kaufen sie Gas immer für mehrere Jahre im Voraus ein. Somit können sie zwar von kurzfristigen Rückgängen an den Börsen nicht so profitieren wie Anbieter mit einem anderen Geschäftsmodell, aber sie sind Preissteigerungen wie derzeit nicht ausgesetzt.

Davon profitieren die 4500 Kunden des kommunalen Versorgers. Für sie fällt die Preissteigerung ab 1. Januar verhältnismäßig moderat aus. Hauptursache für die Erhöhung ist etwas, das die Stadtwerke Grevesmühlen nicht beeinflussen können: die neue Abgabe für die CO2-Belastung. Sie macht etwa zehn Prozent des Gaspreises aus. Steuern und Abgaben summieren sich auf ein Viertel der Kosten, die gesetzlich regulierten Netzentgelte auf ein weiteres Viertel. Gasbeschaffung und Vertrieb sind bisher für rund 40 Prozent des Preises verantwortlich. Die Anbieter können nur diesen Anteil beeinflussen. Die Koppelung an den durchschnittlichen Ölpreis ist längst Geschichte.

Preise bei Stadtwerken steigen weniger als bei Onlineanbieter

Kunden der Stadtwerke Grevesmühlen in Stadt und Umland zahlen derzeit 7,04 Cent pro Kilowattstunde in der Grund- und Ersatzversorgung. Ab Januar 2022 sind es 7,77 Cent. Die meisten Kunden haben Sonderverträge mit etwas günstigeren Tarifen. Die Preise für Kunden im Umland von Wismar sind etwas höher. Unterschiedlich fallen sie in anderen Teilen von Nordwestmecklenburg aus – je nach Netzbetreiber.

Von Passatgas war am Montag keine Stellungnahme zu bekommen. Passatgas ist ein Onlineanbieter der Stadtwerke Lübeck.

Ihr Newsletter für Grevesmühlen und Umgebung Der Newsletter für die Regionen Grevesmühlen, Klützer Winkel, Boltenhagen und Schönberger Land. Jeden Freitag gegen 18 Uhr im E-Mail-Postfach. Mit meiner Anmeldung zum Newsletter stimme ich der Werbevereinbarung zu.

Für die gestiegenen Gaspreise an den Rohstoffbörsen gibt es mehrere Ursachen. Die Industrie produziert nach der Corona-Krise wieder mehr, wodurch der Bedarf nach Gas steigt. Zudem wird ein Teil des normalerweise nach Europa gelieferten Flüssiggases aktuell nach Asien verschifft. Die Erzeuger können es dort zu noch höheren Preisen verkaufen.

In jedem Fall wird in der Diskothek in Grevesmühlen weiter geheizt. Das nächste Mal öffnet sie am Sonnabend, den 20. November, um 22 Uhr.

Von Jürgen Lenz