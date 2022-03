Grevesmühlen

Mit einem Schockanruf wollten Trickbetrüger in Grevesmühlen am Donnerstag einen 82-jährigen Mann um sein Geld bringen. Wie die Polizei informierte, wurde der Geschädigte über einen angeblichen Verkehrsunfall eines Familienmitgliedes informiert. Da sein Familienmitglied den tödlichen Verkehrsunfall verursacht habe, solle er eine Kaution in fünfstelliger Höhe für eine Übergabe bereithalten.

Ein aufmerksamer Bürger beobachtete die Situation vor der Geldübergabe und informierte die Polizei. Mit sofortigen Fahndungsmaßnahmen konnte das flüchtende Fahrzeug der zwei Tatverdächtigen im Bereich Dassow festgestellt, jedoch auf Grund der stark überhöhtem Geschwindigkeit nicht gestoppt werden. Die Tatverdächtigen warfen während der anschließenden Flucht eine hohe Summe Bargeld aus dem Fluchtfahrzeug. Das Bargeld konnte durch die Beamten sichergestellt werden.

Tatverdächtige werden weiter gesucht

Bislang fehlt von den zwei Tatverdächtigen und dem Fahrzeug jede Spur. Die Männer flüchteten in einer schwarzen Mercedes-Limousine mit Berliner Kennzeichen. Die Tatverdächtigen seien laut Polizei „augenscheinlich eines südländischen/nordafrikanischen Phänotyps, von korpulenter Statur und im Alter zwischen 20 bis 30 Jahren gewesen“. Der erste Tatverdächtige habe einen ausgeprägten Vollbart und ein weißes Basecap getragen. Zum zweiten Tatverdächtigen sei lediglich bekannt, dass er gänzlich schwarze Kleidung und weiße Turnschuhe trug.

Die Suchmaßnahmen der Polizei dauern weiterhin an. Die Bevölkerung wird um Mithilfe gebeten. Wer Hinweise zu dem Fahrzeug oder den beschriebenen Personen geben kann, wird gebeten, sich bei der Polizei in Grevesmühlen unter der Telefonnummer 03881 720-0 zu melden.

Von OZ