Grevesmühlen

Was haben die Ruine in der Kleinen Seestraße Nummer 8 in Grevesmühlen und Schloss Bothmer in Klütz gemeinsam? Sie stehen auf der Denkmalliste des Landkreises Nordwestmecklenburg, zusammen mit mehr als 2000 anderen Gebäuden. Der Grund, weshalb sie auf dieser Liste stehen, ist simpel. „Wenn ein Gebäude so wertvoll ist, weil es eine

Das Haus in der Kleinen Seestraße Nummer 8 in Grevesmühlen. Quelle: Prochnow

Anzeige

Entwicklung dokumentiert, die von öffentlichem Interesse ist, dann ist ein Kriterium erfüllt“, erklärt Maren Domres, Sachgebietsleiterin beim Fachdienst Bauordnung und Umwelt und Fachfrau für Baudenkmale im Kreis. „Die Entscheidung, ob ein Gebäude auf die Liste kommt oder nicht, treffen die Experten der Landesfachbehörde.“ Sie entscheiden dann nach fachlichen Kriterien, die sich je nach Art und Umfang des Gebäudes unterscheiden. Also am Ende eine subjektive Entscheidung der Prüfer? „Wenn Sie so wollen, ja, am Ende ist es eine subjektive Entscheidung, die aber fachliche Gründe hat“, sagt Maren Domres.

Weitere OZ+ Artikel

Nicht nur die Fassade gehört zum Denkmal

Wer solch ein Gebäude besitzt oder erwirbt, der hat quasi auch eine Standleitung zur Unteren Denkmalschutzbehörde, sprich dem Landkreis mit Maren Domres und ihren Kolleginnen. Denn nicht nur jeder Bauantrag und jede Bauvoranfrage, die solch ein Gebäude betrifft, geht über den Tisch der Expertin. „Wenn ein Gebäude auf der Denkmalliste steht, dann geht es nicht nur um das Dach, die Fenster und die Fassade, auch alles, was sich im Haus befindet, ist denkmalgeschützt.“ Das kann der Kamin sein, die Treppe, der Fußboden oder auch die Wandmalerei. Nichts darf verändert werden, ohne dass die Behörde mitredet.

Maren Domres, Sachgebietsleiterin beim Fachdienst Bauordnung und Umwelt des Landkreises Nordwestmecklenburg, nimmt Bauanträge künftig auch online an. Quelle: Michaela Krohn

Wie nervig ist das für die Gebäudeeigentümer? „Nun ja, es ist schon aufwendig. Aber mit dem Status geht auch die Verantwortung einher, solch ein Denkmal zu pflegen. Es gibt viele Beispiele im Landkreis, wo Menschen mit Verstand, Herzblut und Geduld die Denkmale sanieren.“ Dass das um Längen teurer und zeitraubender ist als bei einem Fertigteilhaus, liegt auf der Hand.

Einige Hauseigentümer sind überfordert

Und immer wieder gibt es Fälle, wo neue Hauseigentümer feststellen, dass sie mit den Herausforderungen gänzlich überfordert sind, bisweilen fachlich oder auch finanziell. Solch ein Gebäude von der Denkmalliste zu streichen ist aufwendiger, als es auf die Liste zu setzen. „Sollte es wirklich einen Antrag geben, dann muss geprüft werden, ob es wirtschaftlich Sinn macht, das Gebäude zu erhalten, wenn es zum Beispiel um einen Abriss geht. Dann würde es mit der Landesfachbehörde einen Ortstermin geben.“ Allerdings sei der Weg langwierig, denn oberstes Ziel sei es, die Denkmale zu erhalten.

Das Ensemble von Schloss Bothmer Quelle: Michael Prochnow

Auflagen durch den Landkreis an die Eigentümer

Das geht so weit, dass der Landkreis durchaus die Möglichkeit hat, den Eigentümern Auflagen zu erteilen. Maren Domres: „Ein Loch im Dach zum Beispiel, wir würden dann den Eigentümer auffordern, das Dach zu reparieren, damit das Gebäude geschützt wird.“ Dass die Maßnahmen teuer sind, das weiß auch die Fachfrau. Allerdings gebe es Steuerermäßigungen extra für Baudenkmale. Auch wenn die erst Jahre später greifen, würden sie doch eine Hilfe sein. Fördertöpfe gibt es ebenfalls für verschiedene Dinge. Das Problem: „Viele stellen überhaupt keine Anträge, es gibt Fördertöpfe, die kaum angerührt werden.“ Der Landkreis würde durchaus versuchen, den Eigentümern mit Rat und Hilfe zur Seite zu stehen, neben den Auflagen, die bei einem einfachen Wohnhaus schon mal mehrere DIN-A4-Seiten füllen können, gibt es auch Tipps für finanzielle Unterstützung.

Schloss Bothmer liegt zwar in Nordwestmecklenburg und damit in der Zuständigkeit von Maren Domres. Die Überwachung der Sanierung hatte jedoch das Land während der Sanierung selbst übernommen. „Das wäre auch für unsere Personalstärke mindestens eine Nummer zu groß gewesen.“

Berühmtes Fachwerkhaus Eines der ältesten Häuser in Klütz wird nach Vorgaben des Denkmalschutzes saniert. Matthias Smylla aus Reppenhagen hat das Fachwerkhaus von 1617 vor zehn Jahren gekauft und schon das Fachwerk erneuert. Alle alten Ziegelsteine werden dabei wiederverwendet. Seit Jahresanfang läuft die umfangreiche Sanierung des Fachwerkgebäudes. Vorher hatte Smylla schon ein altes Backhaus auf dem Grundstück instand gesetzt, das zu verfallen drohte. „Daran haben wir erst mal geübt“, scherzt der Besitzer. Aber tatsächlich musste er sich erst einmal damit beschäftigen, welche alten Bauteile noch nutzbar waren und wo er Ersatz für Holzbalken, Türen und Beschläge herbekommen konnte. Die Übung kommt ihm jetzt bei der Sanierung des Haupthauses zugute. Es wurde zwar einmal zu DDR-Zeiten saniert, dabei wurden aber auch einige Fehler gemacht, wie Smylla inzwischen feststellen konnte. „Um 1963 herum muss einiges am Haus gemacht worden sein“, sagt er. „Der Raum zwischen den Kastenfenstern und dem Fachwerk war mit Ostsee-Zeitungen aus dem Jahr ausgestopft.“ Unter anderem war das Mauerwerk mit damals neuwertigen Ziegelsteinen ausgebessert worden. „Die haben wir jetzt alle entfernt und verwenden ausschließlich die historischen Steine. Einige habe ich von anderen alten Häusern als Ersatz dazugekauft“, sagt Smylla. Wie die Denkmalschutzbehörde wollte auch er möglichst viel der alten Bausubstanz erhalten. Einiges war aber zu sehr beschädigt.

Von Michael Prochnow