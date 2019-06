Schönberg

Einen schweren Einsatz musste die Freiwillige Feuerwehr Schönberg am heißesten Junitag bewältigen. Am Mittwoch, 26. Juni, war am Nachmittag ein Mann beim Baden im Oberteich tödlich verunglückt.

Der Badeunfall, bei dem ein 28-jähriger Mann aus Polen ums Leben kam, hatte nicht nur die Feuerwehr, sondern auch die DLRG und die Besatzung eines Polizeihubschraubers, der über dem Oberteich kreiste, in Atem gehalten. Der Mann war mit Freunden am See und allein ins Wasser gegangen.

Nach Angaben der Polizei hatten die Freunde beobachtetet, wie der 28-Jährige plötzlich schwankte, um Hilfe rief und verschwand. Die Begleiter konnten ihn nicht finden und benachrichtigten die Feuerwehr. Mit Booten und Tauchern suchten die Rettungskräfte den Verunglückten und entdeckten ihn schließlich am Grund des Oberteichs. Der Notarzt konnte nur noch den Tod des Mannes feststellen. Warum der Mann schwankte und schließlich ertrank, wird von der Polizei untersucht.

„Ich habe den Hubschrauber aus meinem Garten gesehen und dachte, es wäre ein Rundflug oder so etwas“, sagt ein Mann, der täglich mehrfach mit seinem Hund am Oberteich spazieren geht. „Bisher habe ich hier nur eine Frau im Oberteich schwimmen gesehen.“

Uwe Kylau, der gerade damit beschäftigt ist, das Schönberger Stadtfest aufzubauen, hatte auch den Hubschrauber bemerkt. „Als ich erfahren habe, was passiert war, hatte ich erst befürchtet, dass es ein Aufbauarbeiter gewesen sein könnte“, sagt Kylau. Offenbar handelt es sich bei dem jungen Polen aber um einen Mann, der in einem Unternehmen in Nordwestmecklenburg arbeitete. „Die Nachricht über so einen tragischen Unfall macht erst einmal betroffen“, sagt Uwe Kylau trotz der beginnenden Stadtfeststimmung. Er selbst weiß auch nur von wenigen, die den Oberteich zum Baden oder Schwimmen nutzen. Schließlich gibt es in Schönberg auch ein Freibad mit Badeteich.

Offiziell ist der Oberteich in Schönberg ein Angelgewässer. Offizielle Badestellen gibt es nicht, auch keine Untersuchungen der Badewasserqualität oder gar Rettungsschwimmer. An der Stelle, wo der verunglückte Mann am Mittwoch ins Wasser gegangen ist, wurden am Tag danach einige Kerzen aufgestellt.

