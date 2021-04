Grevesmühlen/Schönberg

In jedem Schuljahr dieselbe Frage: Bekommen alle Kinder, die in Nordwestmecklenburg eingeschult werden, einen Hortplatz? Im Fall der Stadt Schönberg lautet die Antwort zumindest bisher: Nein! Allein in diesem Jahr haben 44 Eltern bereits die Absage auf ihren Antrag erhalten.

Eine der betroffenen Mütter ist Annemarie Schoodt aus Schönberg. „Dieser Umstand ist dem Landkreis seit Jahren bekannt und es passiert nichts. Ein örtlicher Träger wäre bereit, auszubauen und Plätze zu schaffen, erhält aber vom Landkreis keine finanzielle Unterstützung“, erklärt die junge Mutter. „Die Antwort an die Eltern lautet: Es gibt keinen Rechtsanspruch.“

Annemarie Schoodt aus Schönberg kämpft um ausreichend Hortplätze für die Schulkinder in ihrer Stadt. Quelle: Jürgen Lenz

Kein individueller Anspruch

Zusammen mit Sandra Otto-Steinhagen, die Zwillinge hat, die eingeschult werden und ebenfalls betroffen ist, hat sie sich bereits sogar an Ministerpräsidentin Manuela Schwesig gewandt. Aus Schwerin kam die Antwort, dass ein individueller Anspruch nicht bestünde. Aber: Man werde das Problem an das Sozialministerium weiterleiten. Der Landkreis, den die Eltern ebenfalls informiert haben, hat sich inzwischen eingeschaltet.

Ein Problem ist, dass der Verein „Haus des Kindes“, einer von zwei Trägern, die in Schönberg Hortplätze anbieten, in diesem Jahr bisher nur die vom Jugendamt offiziell genehmigten 115 Hortplätze anbieten kann.

Überbelegung kann Problem nicht lösen

In den vergangenen Jahren war dem Verein per Sondergenehmigung vom Landkreis eine Überbelegung genehmigt worden, die es ermöglichte, im Jahr 2019 insgesamt 123 Hortkinder zu betreuen – und im vergangenen Jahr dann sogar per erlaubter Spitzen-Überbelegung 140.

„Doch so etwas kann nur eine Notlösung sein.“, erklärt Jacqueline Weslowski aus der Verwaltung des Vereins. Die baulichen Bedingungen im „Kinderhaus am Oberteich“, wo die Hortbetreuung erfolgt, gäben schon zu ganz normalen Zeiten solch eine Überbelegung nicht als Dauerlösung her – und in Corona-Zeiten mit all den Abstandsregeln und Hygienekonzepten noch viel weniger.

Die Stadt Schönberg bemüht sich derzeit unter Hochdruck darum, eine andere praktikable Übergangslösung zu finden. Bürgermeister Stephan Korn, Vater von vier Kindern, von denen zwei schulpflichtig sind, kann den Unmut der Eltern gut verstehen. „Auch eines meiner Kinder konnte keinen Hortplatz erhalten.“

Vorschläge der Stadt

Es geht dabei um den Neubau einer Büro-Container-Anlage in der Schönberger Amtsstraße als neuen Jugendklub. Das Vorhaben wurde bereits vergangenen Jahr von den Stadtvertretern beschlossen. Die Bauvoranfrage für den Klub wurde vom Landkreis auch schon positiv beschieden, die Mittel für die Finanzierung sind im Finanzhaushalt der Stadt eingeplant. Gebaut werden soll die Anlage, wenn es nach der Stadt geht, im zweiten oder dritten Quartal des Jahres.

Diese Containeranlage könnte, entsprechend einem Beschluss im Hauptausschuss der Stadt in dieser Woche, zeitlich befristet auch für die Bereitstellung von Hortbetreuung dienen und damit zumindest übergangsweise Abhilfe schaffen.

Schönbergs Bürgermeister Stephan Korn. Quelle: Dirk Hoffmann

Da die Anlage in der Amtsstraße errichtet werden soll, dort befindet sich auch das „Kinderhaus am Oberteich“, wären die Wege für die Kinder und Erzieher ebenfalls sehr kurz und diese Zwischenlösung sehr willkommen. „Jetzt muss nur noch der Landkreis dem Vorschlag zustimmen und zügig die Baugenehmigung erteilen.“, so Korn.

Der Fachdienst Jugend im Landkreis hat gegenüber der OZ bereits Offenheit gegenüber dem Projekt signalisiert. Man sei bestrebt, allen Familien, die einen Hortplatz benötigen, auch einen zur Verfügung zu stellen. Das Angebot der Stadt für erweiterte Nutzung der Containeranlage sei „eine mögliche Lösung“. Dazu sei es jedoch nötig, die Betreuung der Kinder mit zusätzlichem Personal durch den Träger sicherzustellen.

Hortplätze warmhalten, aber nicht nutzen?

Außer dem Verein „Haus des Kindes“ gäbe es noch die Diakonie in Schönberg, die Teilzeit-Hortplätze bereitstellt und nach Auskunft bereit wäre, auf Ganzzeit-Plätze aufzustocken. Doch letztlich wird bei allen angedachten dauerhaften Lösungen für die Hortproblematik in Schönberg wohl die Frage der Finanzierung den Ausschlag geben.

Seitdem die Kinderbetreuung in Mecklenburg-Vorpommern für Eltern beitragsfrei ist, also nur die Kommunen und der Landkreis die Kosten für die Plätze zahlen, sollen – so heißt es zumindest von Amtsseite – immer wieder durch einige Familien Hortplätze blockiert werden, die selten oder auch gar nicht genutzt werden. Nach dem Motto: Kostet nix mehr, halten wir für den Notfall vor. Dadurch würde sich der tatsächliche Bedarf an Hortplätzen verschieben.

