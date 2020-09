Schönberg: Anne-Catrin Dubbe leitet Ausbildung bei Palmberg

Schönberg

Was motiviert Anne-Catrin Dubbe in ihrem Beruf? „Junge Menschen ins Berufsleben zu begleiten“, antwortet die 37-Jährige. Sie arbeitet bei der Palmberg Büroeinrichtungen und Service GmbH seit 2018 als Ausbildungsleiterin. Die Personalreferentin schätzt an ihrer Aufgabe auch „die unmittelbare Rückmeldung.“ Anne-Catrin Dubbe ist die Ansprechpartnerin für die jungen Frauen und Männer, die bei Palmberg ins Berufsleben starten. Auch kümmert sie sich um den organisatorischen Teil. Sie sagt: „Man kann bei uns sehr gut lernen.“ Das bestätigt die Industrie- und Handelskammer seit Langem mit der alljährlichen Auszeichnung „Top Ausbildungsbetrieb.“ „Wir haben 31 Azubis“, erläutert Anne-Catrin Dubbe. In der vorigen Woche starteten elf neue Lehrlinge bei Palmberg. Das Unternehmen bildet in zahlreichen Berufen aus. „Ich hätte zurzeit noch Kapazität für Holzmechaniker zu sofort“, erläutert die Ausbildungsleiterin. Sie wohnt in Grevesmühlen.

Von Jürgen Lenz