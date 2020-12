Schönberg

Es war bis zum Corona-Jahr 2020 alljährlich neben dem festlichen Abschlusskonzert des Schönberger Musiksommers ein zweiter Höhepunkt der Kultursaison in Nordwestmecklenburg: die Aufführung des Weihnachtsoratoriums in der Kirche in Schönberg, zu erleben am zweiten Weihnachtstag.

Vor zehn Jahren musizierten Sänger des Kirchenchors Sankt Laurentius, der Zingster Singkreis und das Strelitzer Kammerorchester. Als Solisten werden sangen Christina Roederer aus Rostock (Sopran), Annerose Kleiminger aus Rostock (Alt), Jan Hübner aus Bremen (Tenor) und Wolfram Teßmer aus Berlin (Bass).

„Es ist ein ähnlich großes Konzert wie das Abschlusskonzert des Musiksommers", erklärte der Konzertmanager Karsten Lessing. Mehr als 100 Musiker wirkten mit. Erste Proben begannen im Oktober. Kurz vor Weihnachten war Hauptprobe des Schönberger Chors. Seine gemeinsame Generalprobe mit dem Zingster Singkreis, dem Strelitzer Kammerorchester und den Solisten hatte am Tag der Aufführung. Kirchgemeinden und Sponsoren setzten sich dafür ein, dass es in der Schönberger Kirche während des festlichen Weihnachtskonzertes etwas wärmer sein wird als zuvor.

Hans-Peter Günther leitete das Konzert. Der Kammermusikdirektor aus Greifswald und Brigitte Sauerland vertraten seit Januar den Schönberger Kirchenmusiker Christoph D. Minke, dessen Sabbatjahr am 31. Dezember endete.

Von Jürgen Lenz