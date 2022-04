Grevesmühlen/Schönberg

Für drei Wochen im März gab es in den Filialen der Bäckerei Schwabe aus Schönberg keine Hanseaten. In der Zeit wurde der Mürbeteig nicht mit weißem und rotem Fondant verziert, sondern in Blau und Gelb, den Nationalfarben der Ukraine. So kamen 1500 Euro zusammen, die Bäckermeister Daniel Schwabe jetzt dem Verein FISH in Grevesmühlen spendete.

FISH steht für „Familiäre integrative Soforthilfe“. Der Verein wurde gegründet, als sich verschiedene Unternehmer aus Grevesmühlen und Umgebung entschlossen hatten, Menschen aus der Ukraine bei der Flucht zu helfen und sie sicher unterzubringen. 160 Geflüchtete, vor allem Frauen und Kinder, betreut der Verein inzwischen. Zwei extra eingestellte Mitarbeiter und viele Ehrenamtliche kümmern sich um die in Klütz und Wohlenberg untergebrachten Familien. Nach der Flucht vor dem Krieg geht es jetzt um die Integration der Menschen in den Alltag. So werden Wohnungen organisiert und renoviert. Auch erste Arbeitsverhältnisse konnte der Verein schon vermitteln.

Spenden sollen in der Umgebung helfen

Diese Arbeit möchte Daniel Schwabe unterstützen. „Von der Bäckerinnung gab es den Anstoß, Ukrainer statt Hanseaten zu backen und zu spenden. Bäcker Tilsen, der auch Innungsobermeister ist, hat das vorgemacht“, erklärt Daniel Schwabe. „Wir wollen, dass das gespendete Geld in der Region bleibt. So können auch unsere Kunden sehen, was mit der Spende passiert“, sagt er.

Kunden kauften 1288 „Ukrainer“

Genau 1288 der Ukrainer hat die Bäckerei Schwabe verkauft. „Einige Kunden haben auch mehr Geld gegeben. So mussten sie nicht überlegen, an welche Organisation sie für die Ukraine spenden“, sagt Schwabe. Außerdem ist die Variante in blau-gelb besser bei den Kunden angekommen, als die rot-weißen Hanseaten. Hintergrund war wahrscheinlich die Spende. „Sie schmecken nicht anders, wegen der anderen Farbe. Der Fondant ist vor allem süß, in Blau wie auch in Rot“, erklärt der Bäcker.

Verein FISH organisiert und renoviert Wohnungen

Er hat die Spende an Thomas Moll überreicht, der den Verein FISH mit gegründet hat. Mit ihm tauschte sich der Bäckermeister aus, wie man eventuell noch weiter zusammen arbeiten kann, um den Geflüchteten zu helfen. „Es ist wichtig, sich in der Region zu vernetzen“, sagt Schwabe. „Geld benötigen wir momentan für verschiedene Dinge“, sagt Thomas Moll, der sich über die Spende freut. „Wir renovieren gerade Wohnungen. Wenn eine Waschmaschine fehlt und gerade keine gespendet wird, dann kaufen wir auch eine“, nennt er ein Beispiel, wofür das Geld verwendet wird. Außerdem muss der Verein auch den Lohn für seine zwei Mitarbeiter aufbringen.

Von Malte Behnk