Schneller reagieren, wenn für Ordnung auf städtischen Grundstücken gesorgt werden muss, eine Bushaltestelle zu säubern ist oder größere Arbeiten zu erledigen sind: Das soll die Stadt Schönberg bald im Interesse ihrer Einwohner können. Kommunalpolitiker wünschen sich den städtischen Bauhof zurück, den Schönberg vor vielen Jahren hatte.

„Dazu wird es demnächst eine Vorlage geben“, kündigt Bürgermeister Stephan Korn (Kommunale Wählergemeinschaft) an. Nach seiner Auskunft gab es erste Abstimmungsgespräche mit den Fraktionsvorsitzenden. Korn sagt: „Bisher haben alle signalisiert, dass sie es gut finden würden.“

Korn : Bauhof ist ein Muss für Schönberg

Der Bürgermeister meint: „Ein Bauhof ist ein Muss für eine Stadt in der Größe von Schönberg.“ Die Stadt brauche ihn, um wieder schlagfertig zu sein. „Wir können dann die Dinge schneller erledigen“, argumentiert Stephan Korn. Das sei, was die Bürger in Schönberg wollen und brauchen.

Es gehe auch um den Wunsch, wieder eigenständig handeln zu können, ergänzt der Bürgermeister. Die Pläne würden sich nicht gegen den privaten Dienstleister richten, der seit Jahren Arbeiten für die Stadt erledigt. Stephan Korn kündigt an: „Wir wollen weiter mit ihm zusammenarbeiten.“ Mit einem eigenen Bauhof könne Schönberg aber schneller reagieren. Bisher muss ein Teil der Arbeiten öffentlich ausgeschrieben werden. Danach sind sie zu beauftragen. Und dann muss die jeweilige Firma Zeit haben. So vergehen Wochen und Monate.

Stephan Korn hat sich einige kommunale Bauhöfe in Nordwestmecklenburg angesehen. Er sagt: „Man muss das Rad ja nicht neu erfinden.“ Sinnvoll sei aus seiner Sicht auch eine Stelle für eine Art Kulturbeauftragten, der zusätzlich Aufgaben einer Stadtinformation wahrnimmt, „eine Anlaufstelle für Bürger und Gewerbetreibende, wo alle Fäden zusammenlaufen.“ So etwas habe die Stadt Dassow.

Dassower Bürgermeisterin: Bauhof hat sich bewährt

Sie beschäftigt tatsächlich eine Kulturbeauftragte. Auch unterhält sie einen Bauhof. Dafür entschieden sich die Stadtvertreter bereits vor vielen Jahren. Nach Meinung der Bürgermeisterin Annett Pahl ( SPD) hat sich der Bauhof bewährt. Die Mitarbeiter seien sehr umsichtig. Ein Vorteil gegenüber Aufträgen an Firmen: Nicht nur der Auftrag wird abgearbeitet, sondern bei Bedarf auch andere Arbeit erledigt.

Einen Stadtarbeiter beschäftigt Dassow bereits seit 2001. 2015 folgte ein weiterer, 2018 ein dritter. 2019 kam über das Jobcenter ein weiterer Beschäftigter hinzu. Derzeit diskutieren die Dassower Stadtvertreter darüber, ob eine zusätzliche Stelle im Bauhof geschaffen werden soll. Der Hintergrund: Der Bedarf in der Stadt mit 19 Ortsteilen ist groß.

Siemz-Niendorf will Gemeindearbeiter beschäftigen

Die Gemeinde Siemz-Niendorf will möglichst bald einen Arbeiter als geringfügig Beschäftigten einstellen. So haben es die politischen Vertreter der Kommune beschlossen. Nach Auskunft der Bürgermeisterin Anne Haberkorn (Wählergemeinschaft Bürger für Siemz-Niendorf) geht es darum, flexibler zu sein. Die Aufgabe des künftigen Gemeindearbeiters: gemeindeeigene Flächen mähen, Gemeindehäuser säubern, instand halten und kleine Reparaturen erledigen, Bushaltestellen und Containerstandplätze reinigen und einmal in der Woche die Sicherheit von Spielgeräten kontrollieren.

Von Jürgen Lenz