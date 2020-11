Schönberg: Bestnoten für Büromöbelhersteller Palmberg

Schönberg

Zwölf Bewertungskriterien, zwölfmal Platz eins: Die Palmberg Büroeinrichtungen und Service GmbH in Schönberg ist Gesamtsieger des „ Markt intern“-Leistungsspiegels. In der Umfrage von Europas größtem unabhängigen Brancheninformationsdienst beurteilen Fachhändler alle zwei Jahre die Arbeit von Büromöbelherstellern in zwölf Bereichen. Gesamtsieger war Palmberg bereits 2014, 2016 und 2018.

Mit der Gesamtnote von 1,33 konnte das Unternehmen jetzt seinen Status als fachhandelsbester Büromöbelhersteller bestätigen und das Gesamtergebnis im Vergleich zu 2018 noch einmal deutlich steigern. Palmberg war diesmal nicht nur Gesamtsieger, sondern auch in allen zwölf bewerteten Einzelkategorien auf Platz eins.

Anzeige

Lesen Sie auch:

Das Unternehmen erläutert: „Neben der deutlichen Verbesserung in der Gesamtnote konnte Palmberg auch in jeder Kategorie noch einmal deutlich Pluspunkte sammeln und insbesondere in den Bereichen Produktqualität, Preis-Leistungs-Verhältnis sowie Recycling-/Umweltkonzept von Platz zwei und in der Kategorie Schulungen von Platz drei auf die Spitzenposition Platz eins springen.“

„Kein Corona-Krisenmodus in Schönberg “

Der Branchendienst „ Markt intern“ findet: „Von Corona-Krisenmodus ist in Schönberg nichts zu spüren. Ganz im Gegenteil.“ Die Zusammenarbeit mit den Handelspartnern habe sich eindeutig bewährt.

Ihr Newsletter für Grevesmühlen und Umgebung Der Newsletter für die Regionen Grevesmühlen, Klützer Winkel, Boltenhagen und Schönberger Land. Jeden Freitag gegen 18 Uhr im E-Mail-Postfach.

Die Geschäftsführung sieht die Anerkennung der Händler und den Erfolg im Wettbewerb als Bestätigung für eine konsequent auf den Kunden ausgerichteten Unternehmensphilosophie. Sie erklärt: „Das diesjährige Ergebnis des ‚ Markt intern‘-Leistungsspiegels bestätigt uns dabei einmal mehr, dass in Deutschland produzierte Qualität und eine enge persönliche Betreuung auch heute entscheidende Erfolgskriterien am Büromöbelmarkt sind.“

Von Jürgen Lenz