Schönberg

Vor einem Jahr lächelte Johanna Birnbaum nach der Frage, wie 2019 in der Bibliothek in Schönberg gelaufen ist. „Gut“ antwortete die Leiterin. 2529 Kinder, Jugendliche und Erwachsene kamen, um ein Buch auszuleihen oder zurückgeben, an einer Führung teilzunehmen, sich einfach mal umzuschauen oder ein Konzert zu besuchen, zu dem der „Verein für Kommunikation, Umwelt und Kultur“ in die Wohnzimmeratmosphäre der Bücherei einlädt. 2020 waren es viel weniger. Angesichts der zahlreichen Einschränkungen durch Corona sagt Johanna Birnbaum: „Dafür ist es gar nicht so schlecht gelaufen.“

Allerdings melden sich seit Ausbruch der Pandemie viel weniger neue Leser in der Bücherei an. Die Bibliotheksleiterin erklärt: „Man merkt, dass die Leute nicht mehr so viel unterwegs sind.“

Kein Synergieeffekt mit Jugendklub mehr

Vorbei ist erst einmal die Zeit, als mehr ältere Jugendliche als zuvor in die Bücherei gingen. 2019 war es so. Das liegt vor allem daran, dass die Bibliothek und der städtische Jugendklub unter einem Dach untergebracht sind. Im Frühjahr 2015 zogen sie in eine Baracke, die Arbeiter zur DDR-Zeit für die Gärtnerische Produktionsgenossenschaft „Edelweiß“ errichteten. Seit November ist der Jugendklub wegen der Pandemie geschlossen. Seitdem kann Johanna Birnbaum nicht mehr so viele Mädchen und Jungen begrüßen.

2019 zählte die Leiterin der Bücherei jeden Monat rund 250 Besucher. 2020 pendelte sich die Zahl bei 100 ein. Vom 16. März bis 21. April musste die Bibliothek geschlossen werden. Johanna Birnbaum berichtet: „Es hat gedauert, bis Leute wiederkamen.“ Vermutlich war zunächst nicht bekannt, dass die Bücherei wieder geöffnet hat.

„Man merkt, dass die Leute nicht mehr so viel unterwegs sind“, sagt Johanna Birnbaum, Leiterin der Bücherei in Schönberg. Quelle: Lenz Jürgen

Auf 140 Quadratmetern bietet sie viel Platz, um Corona-Abstände einzuhalten. Allerdings sind einige Räume sehr klein. „Zwei, höchstens drei Besucher konnten in die Bücherei“, berichtet Johanna Birnbaum. Niemand musste vor der Tür warten. Was Johanna Birnbaum auffällt: Sie sieht jetzt mehr Leser, die sehr jung sind und mit Mutter oder Vater in die Bücherei gehen.

Schulklassen blieben im vorigen Jahr ganz weg. Corona hinterließ auch hier seine Spuren. 2019 hatte Johanna Birnbaum mehr Klassen durch die Bücherei geführt als in den Jahren zuvor. Mit Erfolg. Die Bibliothekarin nennt ein Beispiel: „Nach der Führung einer ersten Klasse hatte ich drei Neuanmeldungen.“

Ausleihe geht jetzt schneller

Johanna Birnbaum begann während des ersten Lockdowns Bücher mit Barcodes auszustatten und ins Computersystem einzugeben. Der Vorteil: Die Ausleihe geht schneller. Die Codes werden einfach mit einem Scanner eingelesen.

Nur im Februar und März war die Bücherei, wie seit Jahren gewohnt, ein Schauplatz von Konzerten. Im Oktober wich der „Verein für Kommunikation, Umwelt und Kultur“ in die Aula des Ernst-Barlach-Gymnasiums aus. Der Grund: Dort ist mehr Platz, um Corona-Abstandsregeln einzuhalten. 28 Zuschauer erlebten ein Konzert von Onnen Bock und Dirk Oberbeck.

Bücherei bietet Bestell- und Abholservice an

Zurzeit darf die Bücherei in Schönberg, wie alle Bibliotheken in Mecklenburg-Vorpommern, nicht öffnen. Johanna Birnbaum ist trotzdem für die Leser da. Sie erklärt: „Die Bücherei Schönberg bietet unter 038 828 / 23 82 88 die telefonische Bestellung von Büchern und anderen Medien an. Diese können dann zu den neuen Öffnungszeiten vor der Tür abgeholt werden.“ Möglich ist das dienstags von 14 bis 18 Uhr, mittwochs von 8.30 bis 14 Uhr, donnerstags von 14 bis 19 Uhr und an jedem ersten Sonnabend im Monat von 11 bis 15 Uhr.

Der Bestell- und Abholservice der Bücherei in Schönberg entspricht der Corona-Landesverordnung, die seit dem 10. Januar in Mecklenburg-Vorpommern gilt. Sie bestimmt zwar, dass Bibliotheken und Archive für den Publikumsverkehr geschlossen sind, aber „davon ausgenommen ist die Aus- und Rückgabe im Rahmen des Leihbetriebs.“

Die Bücherei ist in einer ehemaligen Baracke der Gärtnerischen Produktionsgenossenschaft „Edelweiß“ untergebracht. Quelle: Jürgen Lenz

Johanna Birnbaum hat die Zeiten gegen Mittag für Kinder und Jugendliche ausgeweitet und abends für Berufstätige verlängert. Sie ist zuversichtlich, dass der Betrieb der Bücherei in diesem Jahr neuen Schwung aufnehmen wird. 2021 will die Leiterin mehr auf Schulen zugehen und wieder Führungen anbieten.

Genug zu tun hat sie auch, wenn die Bibliothek geschlossen hat. Dann pflegt sie weiter Bücher ins Computersystem ein – viel Arbeit bei 12 000 Exemplaren im Bestand.

Im Rückblick auf 2020 sagt Johann Birnbaum: „Besonders war für mich die Erleichterung und Dankbarkeit der Bibliotheksnutzer, als ich im Frühjahr wieder öffnen konnte.“ Das macht klar, dass Büchereien „gerade in dieser Zeit ein wichtiger Beitrag zur Daseinsvorsorge sind.“

Von Jürgen Lenz