Schönberg/Grevesmühlen

Zwei Wochen nach Beginn der Schule in Mecklenburg-Vorpommern gibt es nun auch in Nordwestmecklenburg einen ersten Corona-Fall an einer Schule. Betroffen ist die Regionale Schule in Schönberg in der Dassower Straße. Wie die Kreisverwaltung mitteilte, sei am Freitag bekannt geworden, dass ein Zwölfjähriger positiv getestet wurde.

110 Schüler und sieben Erwachsene in Quarantäne

Für den kompletten Klassenzug der 5. und 6. Klassen der Schule ordnete daraufhin das Gesundheitsamt des Landkreises häusliche Quarantäne an. Betroffen sind 110 Kinder, sechs Lehrkräfte und eine Betreuungskraft.

Laut Kreisverwaltung sei das Gesundheitsamt derzeit noch dabei, mit Hilfe der von der Schule gelieferten Kontaktlisten alle Eltern über die Anordnung zu benachrichtigen. Lehrer und alle Schülerinnen und Schüler sollen am Montag mit Hilfe mobiler Abstrichteams, die das Gesundheitsamt gemeinsam mit dem DRK organisiert, auf Covid-19 getestet werden. Als Infektionsquelle wird derzeit das familiäre Umfeld des Kindes vermutet.

Schule informiert Eltern am Freitag

Die Leitung der Regionalen Schule mit Grundschule Schönberg bestätigte in einer Stellungnahme am Freitag den Fall: „Heute Vormittag erhielten wir die Information, dass ein Schüler der Klasse 5 positiv auf Covid-19 getestet wurde.“ In Absprache mit dem Gesundheitsamt würden die Schüler der Lerngruppe 5/6 in Quarantäne geschickt. „Davon sind ebenfalls jene Fachlehrer betroffen, die am Montag und Dienstag im Unterricht der Klassen 5/6 waren“, heißt es weiter in der Stellungnahme.

Am kommenden Montag, 17. August, würden die betroffenen Personen auf das Coronavirus getestet. Die Eltern der Schüler seien schriftlich benachrichtigt worden und würden die weitere Vorgehensweise kennen. „Alle weiteren einzuleitenden Maßnahmen erfolgen in enger Absprache mit dem Gesundheitsamt und dem Staatlichen Schulamt“, kündigt die Schulleitung an. Nach ihrer Auskunft werden am Montag alle anderen Schüler planmäßig unterrichtet.

Landrätin appelliert an die Nordwestmecklenburger

Landrätin Kerstin Weiss (SPD): Wir hatten alle gehofft, möglichst lange von Fällen an Schulen verschont zu bleiben. Diese Hoffnung wurde nunmehr durch die Realität überholt. Quelle: Archiv

Landrätin Kerstin Weiss zeigte sich betroffen und äußert sich wie folgt: „Wir hatten alle gehofft, möglichst lange von Fällen an Schulen verschont zu bleiben. Diese Hoffnung wurde nunmehr durch die Realität überholt. Natürlich hoffe ich, dass es möglichst wenig Sekundärinfektionen gibt und wünsche dem Kind und allen möglicherweise noch Erkrankten eine gute Genesung.“

Auf der anderen Seite, so die Landrätin, sei es gut, zu wissen, dass die Informationsketten funktionieren und unser Gesundheitsdienst umgehend gehandelt habe. „Ich appelliere noch einmal nicht nur an die jetzt von der Quarantäne Betroffenen, sondern an alle Nordwestmecklenburgerinnen und Nordwestmecklenburger, sich an die Auflagen und Hygieneregeln zu halten. Ein infizierter Fall, über 100 Menschen in Quarantäne: Das zeigt, wie schnell es gehen kann.“

Testreihe beginnt am Montag

Wenn am Montag die Testreihe für die betroffenen Schüler und Lehrkräfte beginnt beziehungsweise abgeschlossen ist, bleibt nach Aussage des Gesundheitsamtes die Quarantäne selbst bei einem negativen Testergebnis bestehen. Hintergrund sei die Inkubationszeit, deshalb würden für Kontaktpersonen der Kategorie 1 natürlich auch bei einem negativen Test vorerst bestehen. „Die Testungen dienen dem schnellen Auffinden weiterer Infektionen, um notfalls die Kontaktermittlung ausweiten zu können.“

Von Michael Prochnow und Jürgen Lenz