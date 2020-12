Schönberg

Mit Corona hat sich einiges geändert für die Mädchen, Jungen und Erzieher der Sozialpädagogischen Kinder- und Jugendgemeinschaft Schönberg. Sie stellen sich neuen Herausforderungen.

„Während des ersten Lockdowns traf es die Kinder der Wohngruppen besonders hart, da neben allen anderen Einschränkungen über Wochen keine Besucherwochenenden stattfinden konnten“, berichtet Geschäftsführerin Dietlinde Gohr. Die Kinder hielten trotzdem Kontakt zu Verwandten und Freunden. Sie unterhielten sich über Skype, schrieben Karten, telefonierten.

Ein Laptop in jeder Gruppe

Die Schließung von Schulen und Kitas macht den Mädchen und Jungen zu schaffen. Statt des gewohnten Unterrichts gibt’s jede Menge Aufgaben für zu Hause. Dietlinde Gohr schildert die Folgen im Lockdown: „Neun Kinder in den Wohngruppen beziehungsweise acht Kinder der Tagesgruppe versuchten täglich, ihr Pensum zu meistern, teilten sich den Laptop und die Aufmerksamkeit und Hilfe der Erzieher.“ Jetzt kommt allen zugute, dass sie rings ums Haus viel Platz zum Spielen haben.

Mit Backschieber zum coronagerechten Abstand: Bäckermeister Daniel Schwabe (36) überreicht eine Geldspende an Dietlinde Gohr (57), Geschäftsführerin des Vereins "Sozialpädagogische Kinder- und Jugendgemeinschaft Schönberg". Quelle: Jürgen Lenz

Für die Kinder der Wohngruppe in Rupensdorf will der Verein eine neue Schaukel und ein Fußballtor kaufen. Sponsoren geben Geld. Die Bäckerei Schwabe steuert 150 Euro bei. Sie gibt Spenden von Kunden weiter, die bei einer Adventskalender-Aktion mitgemacht haben. Juniorchef Daniel Schwabe betont: „Für mich ist wichtig, dass das Geld hier in der Region bleibt.“ Die Kita „Deichspatzen“ in Dassow bekommt 100 Euro. Der Hintergrund: Neben dem historischen Speicher an der Stepenitz betreibt Daniel Schwabe seit September eine Filiale mit Café und Außenterrasse.

Unternehmen helfen dem Verein

Die Sozialpädagogische Kinder- und Jugendgemeinschaft Schönberg kann ihr Spielplatzprojekt in Angriff nehmen, weil neben der Bäckerei auch der FC 95, Palmberg, die Zinkpower GmbH und die Ihlenberger Abfallentsorgungsgesellschaft spenden. Private Geldgeber unterstützen den Verein ebenfalls. Dietlinde Gohr erklärt: „So können wir unter anderem für die Kids der Tagesgruppe neue Schlafsäcke kaufen, die spätestens auf der nächsten Ferienfahrt Anwendung finden.“ Durch Spender sei vieles möglich, was sonst nicht zu schaffen wäre.

Wohngruppen statt Kinderheim 1994 übernahm der neu gegründete Verein „Sozialpädagogische Kinder- und Jugendgemeinschaft Schönberg“ die Trägerschaft für das Kreiskinderheim „ Juri Gagarin“. Bald wurde den Mitgliedern klar: Um besser mit Kindern und Jugendlichen arbeiten zu können, müssen wir kleinere, dezentrale Einrichtungen schaffen. Die Zeit des 1968 auf dem Palmberg eröffneten Kinderheims war bald vorbei. Der Verein eröffnete Wohngruppen in Rupensdorf, Börzow und einem ehemaligen Bauernhaus in Schönberg. Inzwischen bietet er auch eine familienergänzende Tagesgruppe für sechs bis 14 Jahre alte Kinder und Jugendliche mit belastenden Lebenserfahrungen an. Sie ist von montags bis freitags geöffnet. An Jugendliche und junge Erwachsene, die Hilfe für ihre Persönlichkeitsentwicklung brauchen, richtet sich ein weiteres Angebot des Vereins: ein betreutes Wohnen.

Die 22 Mitarbeiter des Vereins betreuen Kinder und Jugendliche in drei Wohngruppen, einer Tagesgruppe und einem „Betreuten Wohnen“. Die Mädchen und Jungen im Alter von zwei bis 18 Jahren können aus ganz unterschiedlichen Gründen nicht zu Hause leben. Dietlinde Gohr erklärt: „Ziel der Betreuung ist meistens die Rückführung in die Kernfamilie. Für manche Kids ist es aber auch die Vorbereitung auf ein selbstbestimmtes Leben im eigenen Haushalt.“ Die Kinder und Jugendlichen würden Sicherheit und Geborgenheit erfahren.

Klare Regeln für Kinder und Jugendliche

Der Tagesablauf ist strukturiert. Es gibt klare Regeln und Grenzen. „Aber auch Spaß und Spiel kommen dabei nicht zu kurz“, sagt die Chefin des Vereins. Um die Entwicklung zu unterstützen, nutze die Kinder- und Jugendgemeinschaft gerne die Angebote von Sport- und Kulturvereinen. Dietlinde Gohr berichtet: „Die Kids probieren sich aus, machen viele unterschiedliche Erfahrungen.“

Fiona Peters lebt seit einem Jahr in einer Wohngruppe. Wie gefällt es ihr? „Gut“ antwortet die 14-Jährige und lächelt. Sie kommt prima mit den Erziehern klar. Sie wohnt in einem ehemaligen Bauernhaus in Schönberg. Dort hat sie ein Einzelzimmer. Ein großer Wohnraum, eine Wohnküche und die Bäder werden gemeinsam genutzt.

Dietlinde Gohr lobt die Mitarbeiter des Vereins: „Ihrer großen Einsatzbereitschaft, Flexibilität und Belastbarkeit, immer wieder tröstende Worte findend, Halt geben und auch für die Familien der untergebrachten Kinder immer wieder ein offenes Ohr habend und Hilfestellung gebend, ist es zu verdanken, dass wir die vielen schwierigen Situationen in diesem Jahr gut überstehen konnten.“ Auch die Quarantänen wurden so gemeistert.

