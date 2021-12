Im Amt Schönberger Land gibt es ab 6. Dezember wieder eine Corona-Schnellteststation. Der Pflegedienst Moll organisiert die Station mit der Stadt Schönberg in der Palmberghalle. Damit wird eine Lücke in der Versorgung mit Corona-Tests geschlossen.

Endlich! Ab Montag gibt es ein Corona-Testzentrum in Schönberg

4. Corona-Welle - Endlich! Ab Montag gibt es ein Corona-Testzentrum in Schönberg

4. Corona-Welle - Endlich! Ab Montag gibt es ein Corona-Testzentrum in Schönberg