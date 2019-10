Schönberg: Die große Schau der Kaninchenzüchter

Schönberg/Selmsdorf

72 Jungtiere hat Christian Albeck in diesem Jahr großgezogen. Der 49-Jährige züchtet Lohkaninchen und Exemplare der Rasse „Deutsche Großsilber schwarz“. Seit 2014 gehört der Selmsdorfer dem Rassekaninchenzuchtverein M41 Schönberg an. Die traditionsreiche Gemeinschaft richtet am Sonnabend, dem 5. Oktober, und am Sonntag, dem 6. Oktober, die offene Rassekaninchenkreisschau des Kreisverbands Nordwestmecklenburg aus. Ausstellungsleiter Wolfgang Srock kündigt an: „Es werden circa 200 Tiere erwartet.“ Drei Preisrichter aus Mecklenburg-Vorpommern und Schleswig-Holstein bewerten die Kaninchen bereits am Freitag.

Europachampion: Erfolg auf weltgrößter Kleintierschau

Das machten im November 2018 auch 75 Preisrichter aus 23 Nationen bei der größten Kleintierschau der Welt. Im Ausstellungszentrum der dänischen Stadt Herning präsentierten Züchter rund 30 000 Tiere, darunter 5500 Rassekaninchen. Christian Albeck war bei der Schau sehr erfolgreich: Europachampion bei den „Deutschen Großsilber schwarz“.

Der Züchter aus Selmsdorf berichtet: „Man sieht, wie sich die Tiere von Jahr zu Jahr verbessern und lernt immer wieder dazu.“ Christian Albeck geht es aber um mehr als nur um Erfolge auf nationalen und internationalen Schauen. Die Arbeit mit den Tieren bereitet ihm Freude und: „Es ist ein Ausgleich zum beruflichen Alltag und zum Ehrenamt.“

1300 Züchter in Mecklenburg-Vorpommern

Albeck ist Wahlkreismitarbeiter der Landtagspräsidentin Birgit Hesse ( SPD). Ehrenamtlich engagiert er sich als SPD-Fraktionschef im Kreistag von Nordwestmecklenburg und als Mitglied des Kreisausschusses, des Bauausschusses und des Umweltausschusses. Bereits seit 2004 gehört er dem Kreistag an.

Mittlerweile ist er auch Schriftwart im Landesverband der Rassekaninchenzüchter in Mecklenburg-Vorpommern. Er erläutert: „Wir sind 1300 Mitglieder zurzeit – gar nicht so wenige, wie manchmal gedacht wird.“

In der Straße „Am Kalten Damm“ wirbt der Rassekaninchenzuchtverein Schönberg für die Schau am 5. und 6. Oktober. Quelle: Jürgen Lenz

Dem Schönberger Verein gehören 13 Mitglieder an. Ihr Alter liegt zwischen Mitte 30 und Ende 80. Bereits seit 1993 führt Burkhard Stopperka (69) den Verein. Der Vorsitzende züchtet Blaue Holicer.

Schönberger Kaninchenzuchtverein 1921 gegründet

2012 kann der Schönberger Verein ein Jubiläum feiern. Er besteht dann seit 100 Jahren. Der Grevesmühlener Verein ist sogar noch älter. Züchter gründeten ihn bereits 1916.

Zur Kreisschau am 5. und 6. Oktober kommen die Rassekaninchen nach Auskunft von Wolfgang Srock aus den Vereinen M41 Schönberg, M21 Wismar, M6 Grevesmühlen, M86 Bad Kleinen und U26 Sandesneben ( Kreis Herzogtum Lauenburg). Der Buchstabe M vor den Städten steht für den Landesverband Mecklenburg. ‚U‘ ist für die Kaninchenzüchter die Kennung für den Landesverband Schleswig-Holstein. Die Zahlen hinter den Buchstaben wurden schon vor vielen Jahren vergeben.

So werden Zuchttiere bewertet Preisrichter begutachten Rassekaninchen nach sieben Kriterien. Für Fell, Typ, Körperform, Kopf, Ohren, Farbe, Zeichnung, Gewicht und Pflegezustand können die Fachleute insgesamt 100 Punkte vergeben. Die höchste Bewertung ist ein „V“ für vorzüglich. Es wird ab 97 Punkten erteilt. Für 96,5 Punkte gibt es ein „HV“ (hervorragend), für 93 bis 96 Punkte ein „SG“ für sehr gut. Schlechteste Bewertung ist ein „NB“ (nicht befriedigend).

Die Rassekaninchenschau ist am Sonnabend von 10 bis 18 Uhr im Vereinsheim in der Ludwig-Bicker-Straße in Schönberg geöffnet. Am Sonntag kann sie von 10 Uhr bis 14.30 Uhr besucht werden. Eintrittspreis: fünf Euro. Für Kinder ist der Eintritt frei. Im Vorraum des Vereinsheims werden Speisen und Getränke gereicht.

Nach 14.30 Uhr werden am Sonntag die besten Rammler, die besten Häsinnen und die beste Zuchtgruppe ausgezeichnet. Ehrenpreise wird’s ebenfalls geben.

Von Jürgen Lenz