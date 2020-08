Schönberg

Bereits im Frühjahr wollten die Kommunalpolitiker in Schönberg Geld an Vereine verteilen. Doch Corona kam ihnen dazwischen. Alle Sitzung wurden abgesagt. Der Ausschuss für Schule, Kultur, Sport, Jugend, Senioren und Soziales konnte nicht tagen. Nun darf er’s wieder – und hat seine Entscheidungen nachgeholt.

Elf Vereine haben Geld von der Stadt beantragt. In der Summe wollen sie deutlich mehr als die 10 000 Euro, die im Haushalt der Stadt eingestellt sind. Also stand bereits vor dem Treffen des Ausschusses fest: Nicht alle Wünsche können in Erfüllung gehen. Irgendwo muss gekürzt werden.

Geld für zahlreiche Veranstaltungen

Beim Verein „Volkskundemuseum in Schönberg“ haben es die Mitglieder nicht gemacht. Er bekommt die 1000 Euro, die er für seine Kulturarbeit beantragt hat. Der Museumsverein kann wegen Corona zwar nicht zum Museumsfest einladen, hofft aber kleinere Veranstaltungen anbieten zu können. Er plant laut Zuschussantrag Lichtbildervorträge über Ernst Barlach und den Denkmalhof „Bechelsdorfer Schulzenhaus“, Backtage und die Präsentation von alten und neuen Stadtansichten. Michael Lange (Linke) sagte vor dem Beschluss: „Es sind etliche Veranstaltungen. Den Zuschuss kann man geben.“ Das sahen die anderen Mitglieder des Ausschusses genauso.

Einig waren sie sich auch bei Frage, wie viel Geld die Schönberger Schützenzunft bekommt. Sie beantragte insgesamt 200 Euro fürs Schützenfest und den Volkskönigsschuss – und bekommt sie nun auch. Für diesen Zuschuss und alle anderen gilt: Der Verein hat einen Eigenanteil aufzubringen und die Gesamtkosten darzulegen.

Corona durchkreuzt Pläne der Späldäl

Die „Schönbarger Späldäl“ bekommt 200 Euro aus der Stadtkasse für ihre Rentnerweihnachtsfeier. Ursprünglich wollte die niederdeutsche Bühne auch Zuschüsse für ein Ferienangebot für Kinder und für ihre Beteiligung an der Ausstellung „Kunst und Hobby“ in Schönberg. Beide Veranstaltungen mussten aber wegen Corona abgesagt werden. „Dann bleibt nur noch die Weihnachtsveranstaltung für Rentner übrig“, erklärte die Ausschussvorsitzende Annemarie Schoodt ( SPD) vor dem Beschluss.

Der Schönberger Carnevals-Club (SCC) hatte Glück, dass seine Faschingsveranstaltungen noch vor der Verbreitung des Corona-Virus über die Bühne gingen. Er bekommt die Zuschüsse, die er beantragt hat: 400 Euro für den Kinderfasching, 200 Euro für den Rentnerfasching, 600 Euro für den Erwachsenenfasching.

Volleyballturnier wegen Pandemie ausgefallen

Erledigt hat sich ein Antrag, den der Verein „Jugend und Freizeit“ im Januar gestellt hat: 400 Euro Zuschuss für die „Volley-Classics“. Wegen Corona fiel das Turnier aus. Der Verein hofft, dass den 23. Oberteichlauf nicht dasselbe Schicksal ereilt. Am Tag der Deutschen Einheit sollen die Sportler starten. Die Stadt überweist 800 Euro als Zuschuss.

Und was, wenn der Verein den Lauf absagen muss? Michael Lange sagt: „Wenn er nicht stattfindet, kommt das Geld wieder zurück.“ Der Hintergrund: Vereine müssen Zuschüsse der Stadt Schönberg bis Jahresende mit einem Verwendungsnachweis abrechnen. Wer das nicht macht, der hat das Geld an die Stadt zurückzuzahlen. Das muss unverzüglich passieren, wenn die Veranstaltung nicht stattfindet oder nicht alle Zuschüsse verbraucht wurden, die die Kommune überwiesen hat.

Wer im Sozial- und Kulturausschuss sitzt Sieben Mitglieder hat der Ausschuss für Schule, Kultur, Sport, Jugend, Senioren und Soziales der Stadt Schönberg. Zur Vorsitzenden wählten sie Annemarie Schoodt ( SPD), zu ihrem Stellvertreter Thorsten Schlaberg von der Kommunalen Wählergemeinschaft (KWG). Annette Behr ( CDU) ist die zweite stellvertretende Vorsitzende. Weitere Mitglieder sind die Stadtvertreter Jörn Callies ( SPD), Fred Hauser (KWG), Michael Lange (Linke) und, als berufene Bürgerin, die nicht der Stadtvertretung angehört, Manuela Backer (KWG).

Freiwillige Feuerwehr bekommt Geld für neues Zelt

Der Verein „Haus des Kindes“ bekommt in diesem Jahr die höchsten Zuschüsse. Die Stadt überweist ihm 1500 Euro für Veranstaltungen in Zusammenhang mit dem 25-jährigen Vereinsjubiläum und der Eröffnung der neuen Kita in der Lübecker Straße. Außerdem erhält der Verein 2000 Euro für wiederverwendbare Becher und Tassen. Er beteiligt sich an diversen Veranstaltungen in Schönberg. Dann will er Getränke nicht mehr in Einmalbechern und -tassen ausschenken. Manuela Backer (KWG), die dem Ausschuss als berufene Einwohnerin angehört, sagte, die Investition sei sinnvoll. Sie diene der Nachhaltigkeit.

Die Schönbarger Späldäl unterhält Rentner alljährlich auf einer Weihnachtsfeier. Quelle: Jürgen Lenz

Der Förderverein der Freiwilligen Feuerwehr bekommt 800 Euro von der Stadt für den Kauf eines großen Zeltes. Es soll nicht nur den jungen und erwachsenen Brandschützern zu Verfügung stehen, sondern auch Vereinen.

Zuschuss für Festkonzert

Mit 700 Euro unterstützt die Stadt den „Verein für Kommunikation, Umwelt und Kultur“ (Kuk). Er organisiert Konzerte und andere kulturelle Veranstaltungen in Schönberg.

Dem Heimatbund für das Fürstentum Ratzeburg hat der Ausschuss 400 Euro für eine Tagesfahrt zum Freilichtmuseum Molfsee bewilligt. Der Verein „Cross Jazz Company“ bekommt 485 Euro für ein Festkonzert zu seinem zehnjährigen Bestehen. Diesen Zuschuss überweist die Stadt unter Vorbehalt. Der Verein muss noch seine Satzung vorlegen.

