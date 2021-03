Schönberg: Ein Landwirt aus Leidenschaft zum Beruf

Kleinfeld

Für Arndt Burmeister ist Landwirt zu sein viel mehr als ein Beruf. Für ihn ist es eine Leidenschaft, eine Berufung. „Ich wollte schon immer Landwirt werden“, sagt der 48-Jährige. Er wohnt im Schönberger Ortsteil Kleinfeld. Dort führt er einen Milchvieh- und Ackerbaubetrieb, in den er nicht nur Geld investiert, sondern auch viel Herzblut. Seine Vorfahren waren ebenfalls Bauern. Sie wohnten bis 1953 in Kleinfeld. Dann zogen sie nach Schleswig-Holstein. Arndt Burmeister wuchs in Preetz auf. Er erzählt: „Dann bot sich die Möglichkeit, den großelterlichen Betrieb zurückzubekommen.“ So wurde Arndt Burmeister mit 19 Jahren Betriebsleiter.

Heute beschäftigt er vor allem junge Mitarbeiter. “Sie haben auch alle Spaß am Beruf“, sagt er. In Kleinfeld wohnt er gerne, denn: „Es ist ein Dorf, aber wir haben die Stadt vor der Tür.“ Der Ort habe sich in den letzten Jahren gut entwickelt.

Von Jürgen Lenz