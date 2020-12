Schönberg

Einen 30-minütigen fotografischen Streifzug aus den Jahren 2000 bis 2010 bot die erste Schönberg DVD, die im Dezember 2010 erschienen war. 200 Stück fertigte die Initiatorin Lisa Stoeter seinerzeit an.

Den Schnitt übernahm ihr Sohn Hendrik. Fotos steuerten Katrin Hofmann, Reinhard „Zille“ Zillmer, Lisa Stoeter und Silke Winkler bei. Der Erlös ging am Ende an die Schule – genauer gesagt an die Abiturklassen 2011 und 2012 des Ernst-Barlach-Gymnasiums.

Lesen Sie auch: Sparzwang: Als Grevesmühlen nachts das Licht ausknipste

„Wir sind nicht die einzigen Eltern, die etwas für die Schule machen. Es gibt noch viel mehr“, betonte Lisa Stoeter damals. Aber solch eine tolle, mit viel Arbeit verbundene Idee war dann am 11. Dezember 2010 doch erwähnenswert in der OZ.

Von Jana Franke