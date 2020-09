Schönberg

Elf neue Azubis haben am 1. September ihre Ausbildung bei Palmberg in Schönberg begonnen, damit bildet Deutschlands größter Büromöbelhersteller aktuell 31 junge Leute aus, 19 im gewerblichen Bereich, zwölf im kaufmännischen. Insgesamt arbeiten in Schönberg und Rehna 570 Mitarbeiter.

Neben einem modernen Ausbildungskonzept bietet Palmberg den Berufsstartern die Möglichkeit einer langfristigen Zukunft bei einem der erfolgreichsten Mittelständler Norddeutschlands.

Holzmechaniker-Lehrlinge gesucht

„Wir freuen uns, dass wir jungen Menschen bei Palmberg eine hervorragende Perspektive für den Einstieg ins Berufsleben bieten können. Für uns ist das Thema Ausbildung, gerade in Zeiten des Fachkräftemangels, eine Investition in die Zukunft. Mit der Qualifizierung junger Menschen bilden wir bereits heute den Nachwuchs für morgen aus und werden unserer Ausbildungsverantwortung gerecht“, sagte Anne-Catrin Dubbe, Personalreferentin-Ausbildung, bei der Begrüßung des Nachwuchses. Aktuell bietet Palmberg einen Ausbildungsplatz als Holzmechaniker an. Bewerbungen sind jederzeit möglich.

Von Michael Prochnow