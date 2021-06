Schönberg

Seit achten Monaten müssen Einwohner und Besucher von Schönberg auf Pop- und Rockkonzerte verzichten. Die Corona-Regeln ließen sie nicht zu. Jetzt hat die Schweriner Landesregierung die Verordnungen gelockert. Somit kann der Verein für Kommunikation, Umwelt und Kultur (Kuk) wieder Konzerte organisieren – so wie es die Schönberger seit vielen Jahren gewohnt sind.

„Wir sind schon in den Vorbereitungen für ein Projekt im Naturbad“, sagt Uwe Kylau, seit 21 Jahren Vorsitzender des Kuk-Vereins. Er hat ein Konzert mit der Götz-Rausch-Band im Auge. Die Musiker aus Brandenburg und Berlin begeisterten bereits mehrmals das Publikum in Schönberg.

Für den 1973 in Hamburg geborenen Götz Rausch wäre der Auftritt Teil einer Tournee durch Norddeutschland. Er kündigt an: „Mit einem völlig neuen Tourkonzept und einem komplett neuen Programm werde ich samt Band ab Juli in Mecklenburg und Brandenburg unterwegs sein.“

Seit März 2020 keine Konzerte in Bücherei

Bisher trat die Band in der Bücherei auf, die der Verein für Kommunikation, Umwelt und Kultur in Schönberg betreibt. Sie war das letzte Mal im März vorigen Jahres ein Schauplatz von Konzerten. Dann kam Corona.

Im Oktober wich der Kuk-Verein in die Aula des Ernst-Barlach-Gymnasiums aus, weil dort mehr Platz ist, um die Corona-Abstandsregeln einzuhalten. So konnten immerhin 28 Zuschauer ein Konzert von Onnen Bock und Dirk Oberbeck erleben. Mehr hätten es wegen der geforderten Abstände auch kaum sein dürfen. Andere Konzerte musste der Verein im vorigen Jahr absagen.

Konzerte mit wenigen Zuschauern zu teuer für Verein

Klar wurde: Er kann es sich nicht leisten, unter diesen Bedingungen Konzerte zu organisieren. Uwe Kylau erklärt: „Es ist eine Frage der Finanzierbarkeit der Gage.“

Jetzt sind die Corona-Regeln andere. Die Schweriner Landesregierung hat am Dienstag beschlossen, dass Veranstaltungen in Räumen mit bis zu 200 Personen mit Maske und Tests ohne Weiteres möglich sind. Ab 200 Besuchern muss eine Genehmigung eingeholt werden. Draußen sind Veranstaltungen mit bis zu 600 Besuchern wieder gestattet.

„Wir werden auf jeden Fall Künstler verpflichten“, sagt Uwe Kylau, Vorsitzender des Kuk-Vereins in Schönberg. Quelle: Jürgen Lenz

Das ist der Stand der Dinge. Welche Regeln in einigen Monaten gelten werden, ist allerdings ungewiss. Deshalb kann der Schönberger Verein seine Konzerte nicht langfristig planen. „Es hängt von den jeweiligen Rahmenbedingungen ab“, sagt Uwe Kylau. Der Verein habe genug gute Ideen. Sein erklärtes Ziel: drei Veranstaltungen bis Ende des Jahres.

Uwe Kylau verspricht: „Wir werden auf jeden Fall Künstler verpflichten – aber mit der Klausel, wieder abzusagen zu können.“ Der Verein mit seinen 18 Mitgliedern sei finanziell nicht so stark, für Auftritte zu zahlen, die letztlich nicht stattfinden können.

Stadt greift Konzertveranstalter unter die Arme

Sehr gelegen kommt dem Kuk-Verein, dass die Stadt Schönberg ihm unter die Arme greift. Sie zahlt für dieses Jahr 500 Euro. So hat es der Ausschuss für Schule, Kultur, Sport, Jugend, Senioren und Soziales am Dienstagabend einstimmig entschieden. Der Verein hatte 700 Euro beantragt.

Uwe Kylau sagt: „Ohne einen Zuschuss der Stadt ist es nicht möglich, Veranstaltungen hinzubekommen. Als kleiner Verein wären wir sonst überfordert.“

Ihr Newsletter für Grevesmühlen und Umgebung Der Newsletter für die Regionen Grevesmühlen, Klützer Winkel, Boltenhagen und Schönberger Land. Jeden Freitag gegen 18 Uhr im E-Mail-Postfach. Mit meiner Anmeldung zum Newsletter stimme ich der Werbevereinbarung zu.

Die Schönbarger Späldäl bekommt nach einem Beschluss von Dienstagabend in diesem Jahr 200 Euro von der Stadt. 500 Euro erhält der Verein Haus des Kindes. Vereine können sich noch bis Ende des Jahres mit dem Wunsch nach einem Zuschuss an die Stadt wenden. Sie hat die Antragsfrist in diesem Jahr wegen der Corona-Probleme ausgesetzt.

Von Jürgen Lenz