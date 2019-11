Schönberg: Erfolgreicher Neustart für Traditionsbuchhandlung

Schönberg

Im August hat Stefanie Messal die Buchhandlung „ Emil Hempel“ in Schönberg wiedereröffnet – und damit dafür gesorgt, dass der Betrieb der traditionsreichsten Firma in der Region fortgesetzt werden kann. „Es ist gut angelaufen“, sagt heute die Inhaberin der Buchhandlung, deren Geschichte bis ins Jahr 1873 zurückreicht. Stefanie Messal berichtet: „Viele freuen sich, dass es weitergeht.“

Ein Grund: Die Buchhandlung „ Emil Hempel“ ist nicht nur ein Laden, sondern ebenso ein beliebter Anlaufpunkt, wo Menschen sich treffen können und auch Ratschläge und Hilfe erhalten. Stefanie Messal sagte nach dem Neustart: „Es ist wichtig, eine Buchhandlung mit ihrem ganzen Service vor Ort zu haben.“ Die Buchhandlung sei auch ein Kulturgut und ein Treffpunkt. Nun könne jeder dazu beitragen, dass sie erhalten bleibt.

Viele Kunden wollen Annoncen aufgeben

Seit dem Inhaberwechsel im Sommer arbeiten wieder Ilka Cammin und Katrin Hofmann in dem Laden an der Ecke Am Markt/Marienstraße. Auch sind dort, wie zuvor, nicht nur Bücher zu haben und zu bestellen. Schreibwaren, Büroartikel, Zeitschriften, Zeitungen und Eintrittskarten für Veranstaltungen können dort ebenfalls gekauft werden. Kunden haben außerdem die Möglichkeit, etwas kopieren oder faxen zu lassen. Neu ist jetzt, dass in der Buchhandlung wieder private Anzeigen in der OSTSEE-ZEITUNG aufgegeben werden können – Familienanzeigen, Annoncen zur Geburt, Traueranzeigen und vieles mehr. Damit wird die Buchhandlung dem Bedarf gerecht. Stefanie Messal berichtet: „Viele haben danach gefragt.“

Separate Sitzecke für die Beratung

Damit sich die Kunden in aller Ruhe beraten lassen können, hat die Buchhandlung in einem Nebenraum eine separate Sitzecke eingerichtet. „Wir haben auch Muster für Anzeigen“, ergänzt Stefanie Messal.

Nach dem Neustart im August öffnete die Buchhandlung montags bis freitags 9 bis 17 Uhr. Jetzt ist sie auch sonnabends von 9 bis 13 Uhr für ihre Kunden da. Wenn sich Schönberger und Besucher der Stadt am 14. Dezember auf dem Weihnachtsmarkt treffen, bleibt die Buchhandlung sogar länger offen.

Über den Autor

Von Jürgen Lenz