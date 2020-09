Schönberg

Ein Betrieb in Schönberg mit 68 Mitarbeitern und ungewisser Zukunft wurde zum international agierenden Unternehmen mit über 570 Beschäftigten und einem Rekordumsatz von 108 Millionen Euro: Diesen Aufstieg hat sich das Unternehmen Palmberg erarbeitet.

Die Erfolgsgeschichte begann 1990, als der technische Leiter Uwe Blaumann zum Chef des Möbelwerks wurde. Rückblickend sagt er: „Wir haben sehr viel für die Entwicklung getan.“ So ist die Palmberg Büroeinrichtungen und Service GmbH zu einem Marktführer in der Branche geworden.

Anzeige

Schönberg ist Sitz des Unternehmens Palmberg seit der Gründung. Es hat die Produktion immer wieder erweitert und modernisiert. Quelle: Palmberg

Weitere OZ+ Artikel

Daran mitgearbeitet hat Roland Gampe. Er berichtet: „Ich bin bei Palmberg, seitdem es Palmberg gibt.“ 1984 fing Roland Gampe beim damaligen VEB-Möbelwerk an. Er war beim schwierigen Start in die Marktwirtschaft dabei. Bis heute schreibt er auf seinem Arbeitsplatz die Erfolgsgeschichte des Unternehmens mit. „Es ist eine super Entwicklung. Es ist Wahnsinn“, sagt der 55-Jährige. Er arbeitet in der Vorfertigung. Die Erfolgsgeschichte von Palmberg verschaffte ihm die Chance, sich weiter zu qualifizieren. „Die stetige Entwicklung hat Spaß gemacht“, erzählt Roland Gampe. Den Arbeitgeber zu wechseln, kam für ihn nie infrage.

Mitarbeiterin: „Ich bin stolz auf Palmberg“

Das verbindet Roland Gampe mit vielen Palmbergern – auch mit Bettina Lenz (49). Die Schönbergerin sagt: „Ich bin stolz auf Palmberg. Dass wir uns so etabliert haben: Respekt!“ 1987 begann Bettina Lenz eine Tischlerlehre im Möbelwerk. Heute arbeitet sie in der Materialwirtschaft. Sie erinnert sich daran, dass es nach der Wende nur zwei, drei Dekore gab. Mittlerweile sind Vielfalt und Kombinierbarkeit der Palmberg-Produkte fast unendlich. Statt Einheitsware bietet das Unternehmen individualisierbare Büromöbeleinrichtungen.

„Wir sind produktseitig sehr gut und breit aufgestellt“, erklärt Uwe Blaumann. Palmberg verfüge über einen der modernsten Maschinenparks und: „Wir haben ein hoch qualifiziertes Team.“

Geschäftsführer hält an bewährtem Team fest

Zu den Mitarbeitern hat Uwe Blaumann auch gehalten, als Deutschland unter Wirtschaftskrisen litt. Betriebsbedingte Kündigungen kamen nicht infrage. Bettina Lenz weiß das zu schätzen. Sie erinnert sich: „Man brauchte keine Angst haben, dass man gekündigt wird.“ Dem stimmt Roland Gampe zu. Er berichtet: „Ich habe mir bei Palmberg nie Sorgen gemacht.“

Meilensteine der Unternehmengeschichte 1990 wird Palmberg aus dem Schweriner Möbelwerk herausgelöst und Uwe Blaumann Geschäftsführer. 1991 folgt die Privatisierung durch die Treuhand. Das Unternehmen stellt von Schlafzimmer- auf Büromöbel um. In den folgenden Jahren erweitert und modernisiert es fortwährend die Produktion. 1999 eröffnet es eine 2550 Quadratmeter große Endfertigungshalle, ein Jahr später eine 3300 Quadratmeter große Vorfertigungshalle, 2001 ein neues Verwaltungs- und Ausstellungsgebäude sowie eine Kantine, 2002 einen neuen Bürotrakt, 2008 eine Vorfertigungshalle mit Flexfertigung. 2011 später führt Palmberg als erster Büromöbelhersteller in Deutschland die Lasertechnologie für Kantenbearbeitung ein. 2017 erweitert das Unternehmen die Geschäftsführung von zwei Mitglieder auf vier. Zu den beiden geschäftsführenden Gesellschaftern Uwe Blaumann und Torsten Utz hinzu kommen die Töchter Nicole Eggert, geborene Blaumann, und Julianne Utz-Preußing, geborene Utz. 2019 eröffnet Ministerpräsidentin Manuela Schwesig in Rehna ein neues Werk für akustische Komponenten.

Der Verzicht auf betriebsbedingte Kündigungen kam nicht nur jedem Mitarbeiter zugute. Mit dem bewährten Team konnte Palmberg beim Beginn eines erneuten Aufschwungs voll durchstarten – ein Vorteil gegenüber so mancher Firma, an der das Unternehmen im Laufe der Jahre vorbeigezogen ist. Nach der Wende belächelten einige Mitbewerber den Betrieb in Schönberg. Das ist Geschichte. Heute ist Palmberg ein international angesehener Anbieter, der für Qualität, Design und Service immer wieder ausgezeichnet wird.

Gerade in den letzten Jahren ist Palmberg stark gewachsen. Die Mitarbeiter produzieren jetzt Tag für Tag 700 Schreibtische, 800 Schränke, 300 Container, 230 Kommunikationsmöbel und fast 250 Akustikelemente. Die Fahrer der 25 werkseigenen Lastwagen transportieren die Ware zu Händlern in ganz Deutschland, den Niederlanden, Belgien, Luxemburg, Österreich und der Schweiz.

Neben Uwe Blaumann leiten seit 2017 auch Nicole Eggert (M.) und Julianne Utz-Preußing das Unternehmen Palmberg. Quelle: Jürgen Lenz

Uwe Blaumann hatte die Zukunft im Blick, als er 2017 einen Generationswechsel einleitete. Er kündigte an: „Ich werde sukzessive die Zügel aus der Hand geben.“ Geschäftsführende Gesellschafterinnen sind seitdem auch Nicole Eggert, geborene Blaumann, und Julianne Utz-Preußing, geborene Utz. Die beiden Frauen führen die Arbeit ihrer Väter weiter. Sie versprechen, dass sie in einer Zeit, in der sich die Anforderungen an moderne Arbeitswelten immer schneller verändern, dafür sorgen, dass Arbeitsplätze „Orte zum Wohlfühlen“ werden. Arbeitszeit sei wertvolle Lebenszeit, die man in einem inspirierenden, komfortablen und gesunden Umfeld verbringen sollte, erläutern Julianne Utz-Preußing und Nicole Eggert in einer gemeinsamen Erklärung. Uwe Blaumann lobt die Geschäftsführerinnen: „Sie machen einen sehr guten Job.“ Die Phase des Generationswechsels laufe weiter. Zur Ruhe setzt sich Uwe Blaumann mit seinen 62 Jahren nicht.

Welche Gründe gibt es aus Sicht der beiden Geschäftsführerinnen für den Aufstieg von Palmberg? Nicole Eggert und Julianne Utz-Preußing heben „ein gelungenes Zusammenspiel aus Design, Produktqualität, Service und Marketing“ hervor.

Palmberg bildet derzeit 31 junge Menschen aus

Das können junge Menschen weiterführen, die Palmberg ausbildet. Personalreferentin Anne-Catrin Dubbe erläutert: „31 Azubis haben wir zurzeit.“ Die Industrie- und Handelskammer Schwerin ehrt das besondere Engagement des Unternehmens für den Nachwuchs seit vielen Jahren immer wieder mit der Auszeichnung „Top-Ausbildungsbetrieb.“ Heute gehören viele ehemalige Lehrlinge zur Stammbelegschaft von Palmberg.

Bekannt ist das Unternehmen auch als Sponsor im Sport- und Kulturbereich – auch über die Grenzen von Mecklenburg-Vorpommern hinaus. In Schönberg unterstützt Palmberg den FC 95, den Musiksommer und das Volkskundemuseum. Uwe Blaumann sagt: „Wir engagieren uns für die Allgemeinheit.“

Das lobt der Schönberger Bürgermeister Stephan Korn. Er erwähnt einen Leitspruch von Palmberg, als er sagt: „Mit dem Erfolg des Unternehmens hat auch Schönberg positive Popularität gewonnen. Adé Deponie-Image, heute heißt es: Ich freu mich aufs Büro.“ Vom wichtigsten Arbeitgeber in der Region profitiere auch die Kaufkraft.

1952 produzierten Mitarbeiter des VEB-Möbelwerks in Schönberg ein Schrankmodell namens „Ilse“. Quelle: Palmberg

Stephan Korn sagt, mit Uwe Blaumann verbinde ihn eine gemeinsame Zeit im Verein „Unternehmen für Schönberg“ – „eine spannende Zeit, in der wir viel für Schönberg erreicht haben.“ Über Palmbergs Historie sagt der Bürgermeister: „Eine Wahnsinns-Geschichte hinter der Geschichte! Während viele Betriebe den Turnaround der Wirtschaftssysteme nicht schaffen, gelingt es Uwe Blaumann.“

„Ich sehe uns sehr gut aufgestellt“

Sieht der geschäftsführende Gesellschafter das Unternehmen gut aufgestellt für die Zukunft? Er antwortet: „Ich sehe uns sehr gut aufgestellt.“ Palmberg plant bereits den Bau einer weiteren, 3500 Quadratmeter großen Werkshalle in der Stadt, die von Geburt an Uwe Blaumanns Heimatstadt ist. Er sagt: „Die Zukunft kann kommen.“

Über den Autor

Von Jürgen Lenz