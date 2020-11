Schönberg: Erneut Gymnasiasten in Quarantäne

Schönberg

Im Schönberger Ernst-Barlach-Gymnasium gibt es erneut eine Meldung über einen positiven Fall. Am Donnerstag ist für die Schüler der Klasse 10D und der Klassenstufen elf und zwölf vom Gesundheitsamt Quarantäne angeordnet worden. Diese gilt bis einschließlich 1. Dezember.

Bereits am 29. Oktober bestätigte sich am Gymnasium ein Coronafall. In Absprache mit dem Gesundheitsamt des Landkreises schickte Schulleiter Maik Pegel einen Tag später die Schüler der Klassenstufen 9 bis 12 nach Hause.

Wie im Oktober werden Eltern und Schüler auch jetzt über das schuleigene Online-System auf dem Laufenden gehalten. Die Allgemeinverfügung ist auf der Internetseite des Landkreises hinterlegt.

Quarantänemaßnahmen an mehreren Einrichtungen

In der Region sind momentan mehrere Schulen und Kitas von Quarantänemaßnahmen betroffen. Die Schüler und Lehrer der Grundschule „ Fritz Reuter“ in Grevesmühlen sind seit dem 13. November in Quarantäne. Zum Unterricht dürfen sie wieder am 25. November. Betroffen sind auch einige Schüler der Grundschule „Am Ploggensee“, die den Hort Am Lustgarten (Haus 1) besuchen.

Die Siebt- und Achtklässler der Regionalen Schule „Am Wasserturm“ in Grevesmühlen sind seit dem 10. November in Quarantäne. Sie gilt bis einschließlich 20. November, sodass sie am Montag, 23. November, wieder zum Unterricht können.

Am Gymnasium Am Tannenberg in Grevesmühlen sind nur noch die Zwölftklässler in der Schule. Die Zehntklässler sind seit dem 11. November (bis einschließlich 24. November), die Siebtklässler seit dem 12. November (bis einschließlich 25. November) und die Acht-, Neunt- und Elftklässler seit dem 13. November in Quarantäne. Für die neunten und elften Klassen gilt sie bis zum 26. November, für die achten Klassen bis zum 27. November.

In der Kita „Landmäuse“ in Upahl hatte das Gesundheitsamt am vergangenen Montag nach der Infektion einer Erzieherin zunächst eine Quarantäne für alle Betreuungskräfte der Kita ausgesprochen, nicht aber für die Kinder. Nach einem positiven Test bei zwei weiteren Erzieherinnen musste dann doch eine Verfügung für alle Kinder der Kita ergehen. Sie gilt bis zum 27. November.

In der Evangelischen Integrativen Kita „Am Ploggenseering“ in Grevesmühlen ist in dieser Woche eine Erzieherin im Krippenbereich positiv getestet worden. 17 Kinder sowie sieben Beschäftigte müssen bis einschließlich 26. November in Quarantäne.

Von Jana Franke