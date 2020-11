Schönberg: Festandacht für Christoph D. Minke

Schönberg

Wenn jemand drei Jahrzehnte die Musik und Kultur in einer Stadt prägt, dann ist das schon eine Festandacht wert. Die Kirchengemeinde Schönberg lädt zu ihr am Sonntag, den 15. November, um 14 Uhr ein. Wer sich auch nur ein bisschen in der Region auskennt, dürfte wissen, um wen es in der Festandacht geht: Christoph D. Minke. Er begeht in diesem Monat sein 30. Dienstjubiläum als Kantor in Schönberg. Damit zählt er nicht nur zu den herausragenden Gestaltern der Kultur in Mecklenburg, sondern auch zu großen Konstanten in der Stadt, deren Einwohner seit 1990 immer wieder Bürgermeister kommen und wieder gehen sehen. Christoph D. Minke wird zum Dienstjubiläum nicht selbst die Winzerorgel spielen, die seit 1847 das musikalische Leben in der Stadt nachhaltig beeinflusst. Diesmal spielt jemand aus einer Gemeinde, mit der Schönberg seit drei Jahrzehnten eng verbunden ist: Domorganist Christian Skobowky aus Ratzeburg.

Von Jürgen Lenz