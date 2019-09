Schönberg: Festival für Jugendliche aus der ganzen Region

Schönberg

Spaß haben, Musik hören, mit Kommunalpolitikern darüber diskutieren, was junge Menschen in der Region wollen: Diese Chancen bietet das erste Festival in Schönberg von Jugendlichen für Jugendliche. Es hat den Namen „Y.U.T. Open Air – Demokratie bewegen“. Die Abkürzung steht für „Youth, Unity, Tolerance“, was „Jugend, Einheit, Toleranz“ bedeutet. Die Höhepunkte: am Nachmittag Mitmachaktionen und eine Podiumsdiskussion mit lokalen Politikern unter dem Titel „Bürgermeister, hörst du mich?“, am Abend die Auftritte der Alternative-Rock-Band „Mordslaerm“ aus Hannover, des Rapduos „Hinterlandgang“ aus Mecklenburg-Vorpommern, der Tanzgruppe „Jump-Style“ aus Schönberg und der Discjockeys „Waterkant-Beatz“ aus Wismar.

Kostenlose Anreise für Jugendliche aus der Region

Zu dem ersten Festival seiner Art sind alle Mädchen, Frauen, Jungs und Männer bis 26 Jahre am 3. Oktober auf dem Gelände des Naturbads in Schönberg willkommen. Eingeladen sind nicht nur die Jugendlichen und jungen Erwachsenen aus dem Schönberger Land. Um weiteren Interessierten die Anreise zu erleichtern, stellen die Organisatoren einen Bus für die kostenlose Hinfahrt. Er bedient die Strecke Wismar– Klütz– Grevesmühlen– Dassow– Schönberg. Bis 25. September können sich Interessenten für die Tour anmelden: unter der E-Mail-Adresse carlett.bosten@ib.de

Carlett Bosten und Laura Thalmann sind die Hauptorganisatorinnen des Open-Air-Festivals. Sie gestalten seit Längerem die Mobile Jugendarbeit des Internationalen Bunds für die Gemeinden Selmsdorf und Lüdersdorf und die Stadt Schönberg. Bei der Organisation des Festivals werden sie nicht nur von zahlreichen jungen Helfern unterstützt, sondern auch von Institutionen wie der Stadtjugendpflege Schönberg, dem Landkreis Nordwestmecklenburg und dem Bundesprogramm „Demokratie leben“ des Ministeriums für Familie, Senioren, Frauen und Jugend.

Jugendliche können sich Gehör verschaffen

Streetworkerin Laura Thalmann (25) organisiert das Festival mit. Quelle: Jürgen Lenz

Das Veranstaltungsteam kündigt Eltern an: „Unter dem Motto ‚Demokratie bewegen‘ möchten wir am 3. Oktober mit Ihren Kindern, Ihnen und anderen Interessierten in den Austausch treten.“ Von 15 bis 19 Uhr stehen zahlreiche Mitmachaktionen im Zentrum des Festivals. Laura Thalmann und Carlett Bosten kündigen an: „Es gibt einen Open-Space-Bereich, wo Themen der Politik bewegt werden.“ Es gehe darum, Jugendlichen Politik nahezubringen. Das Festival bietet die Gelegenheit, sich auszudrücken und sich Gehör zu verschaffen.

Besucher haben die Chance, sich zu informieren, sich auszutauschen und sich an einer Podiumsdiskussion zu beteiligen, zu der bereits Stadt- und Gemeindevertreter aus Schönberg, Selmsdorf und Lüdersdorf eingeladen sind. Unter vielen möglichen Themen könnten sein: Wie funktioniert lokale Politik? Was bewegt junge Menschen vor Ort? Was wollen sie? Was erwarten sie von den politischen Vertretern?

Für Demokratie und Vielfalt Das Bundesprogramm „Demokratie leben!“ des Ministeriums für Familie, Senioren, Frauen und Jugend unterstützt seit 2015 zahlreiche Initiativen, Vereine und engagierte Bürger in ganz Deutschland, die sich für ein vielfältiges, gewaltfreies und demokratisches Miteinander einsetzen. Zu den Hauptzielgruppen gehören Kinder und Jugendliche, deren Eltern, Familienangehörige und Bezugspersonen, aber auch Menschen, die ehren- oder hauptamtlich in der Jugendhilfe arbeiten. „Demokratie leben!“ versteht sich als ein zentraler Baustein der Strategie der Bundesregierung zur Extremismusprävention und Demokratieförderung. Fördersumme für 2019 nach Angaben des Ministeriums: insgesamt 115,5 Millionen Euro.

Im Open-Space-Bereich werden vor dem Start des Festivals Sitzgelegenheiten, Pavillons und ein Zelt aufgebaut. Zwei Klassen des Ernst-Barlach-Gymnasiums in Schönberg bieten Essen und regionale, alkoholfreie Getränke an. Sie machen das komplett in Eigenregie. Auch ein Sanitätszelt und ein Stand zum Thema Nachhaltigkeit werden am Naturbad stehen. „Auf dem Wasser wird auch etwas los sein“, kündigt Carlett Bosten an. Unweit des Eingangs soll jederzeit ein Infopoint für Besucher besetzt sein. Jugendliche übernehmen diese Aufgabe.

Rapduo aus Mecklenburg-Vorpommern: Albert Münzberg (l.) und Pablo Himmelspach sind die „Hinterlandgang“. Sie treten in Schönberg auf. Quelle: Hauke Irrgang

Am früheren Abend beginnt auf dem Festival die elternfreie Zeit. Das Veranstaltungsteam kündigt an: „Ab 19 Uhr sind dann ausschließlich die Kinder und Jugendlichen im Alter von 12 bis 26 Jahren eingeladen, eine Party mit Liveacts und DJs zu feiern.“ Die Rapper der „Hinterlandgang“ und die Band „Mordslaerm“ liefern dem Publikum Lieder mit deutschen Texten. Das Rapduo aus Vorpommern wurde ausgewählt, weil es wie die Zuhörer in einer ländlichen Gegend lebt und auf den Punkt bringt, was dort viele junge Menschen bewegt.

Festival endet für ältere Besucher um 24 Uhr

Kinder und Jugendliche unter 16 Jahren dürfen bis 22 Uhr beim Festival dabei sein. Enden wird es um 24 Uhr. Eintrittspreis: fünf Euro.

Für die Sicherung des Heimwegs tragen die Eltern die Verantwortung. Auf dem Gelände des Naturbads ist das Rauchen nicht erlaubt.

Von Jürgen Lenz