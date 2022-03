Schönberg

Bei einem Brand in einer Schule müssen Kinder aus dem zweiten Stock gerettet werden, ein kranker Mann mit Übergewicht kann nur durch ein Fenster transportiert werden, weil das durch das Treppenhaus nicht mehr geht, ein Kind ist in einen zugefrorenen Teich eingebrochen: In diesen und vielen anderen Fällen hilft die freiwillige Feuerwehr in Schönberg jetzt schneller und flexibler. Möglich macht das die modernste Technik eines neuen Drehleiterfahrzeugs.

670 000 Euro hat es gekostet – keine geringe Summe, auch wenn die Stadt weitaus mehr als die Hälfte als Zuschüsse von Land und Bund bekommen hat. Kommunalpolitiker in Schönberg sind sich aber einig: Die Investition in mehr Sicherheit für die Bürger in Stadt und Umgebung sind wichtig und richtig.

Bürgermeister Stephan Korn (Kommunale Wählergemeinschaft) sagt: „Das neue Drehleiterfahrzeug ermöglicht neue Einsatztaktiken und ein leichteres Arbeiten.“ Es sei wichtig gewesen, das alte zu ersetzen. „Es ist nicht mehr Stand der Technik.“ Das neue ist es.

Steuerung mit zwei Joysticks

Jörn Stange, seit 2013 Wehrführer in Schönberg, nennt einen Vorteil: „Wir sind damit am Einsatzort wesentlich schneller.“ Die neue Drehleiter lässt sich mit zwei Joysticks rasch bewegen.

Ein weiterer Vorzug: „Wir haben einen großen Wasserwerfer, den wir aufsetzen können für die Brandbekämpfung.“ Ein Lüfter ist ebenfalls aufzumontieren – wenn es darum geht, rasch Rauch aus verqualmten Räumen zu blasen. Außerdem können in dem Korb der 37 Meter langen Drehleiter jetzt bis vier Feuerwehrleute stehen, um Menschen zu retten oder Flammen zu bekämpfen. Bei der alten Drehleiter waren es nur zwei.

Dank neuer Technik: Näher an Bränden und Fenstern als bisher

Näher an Feuer und Fenster heran als bisher: Das macht der Gelenkarm der neuen Drehleiter möglich. Die alte hatte ihn nicht. Sie war dadurch starr. Mit Gelenkarm kann sie nicht nur in luftiger Höhe Hindernisse wie einen Dachfirst überwinden, sondern auch rasch unten sein – wenn es zum Beispiel darum geht, jemanden zu retten, der in einen zugefrorenen Teich eingebrochen ist.

Ein weiterer Vorteil der modernen Technik: Mit der neuen Drehleiter können bis zu 200 Kilogramm schwere Menschen auf einer Krankentrage nach unten transportiert werden. „Damit unterstützen wir den Rettungs- und Krankendienst“, erklärt Jörn Stange. Nicht immer ist es möglich, schwergewichtige Kranke durchs Treppenhaus zu tragen. Mit der Drehleiter gelangen sie durch ein geöffnetes Fenster nach draußen.

Altes Fahrzeug war Baujahr 1987

Ersetzt werden musste das alte Drehleiterfahrzeug auf jeden Fall. Es ist 35 Jahre alt, reparaturanfällig, technisch überholt. Passende Ersatzteile sind sehr teuer und kaum zu bekommen. Zudem vermindert Verschleiß die Leistungsfähigkeit des Fahrzeugs.

Jörn Stange bedient die neue Drehleiter in einem modernen Cockpit mit Bildschirm und Joysticks. Quelle: Jürgen Lenz

Ebenfalls neu im Bestand der Feuerwehr in Schönberg: Ein Schlauchboot mit Außenbordmotor. Der Vorgänger war noch älter als die Drehleiter, nämlich 40 Jahre.

Feuerwehrleute fuhren zum Hersteller in Ulm

Fünf Feuerwehrleute sind unlängst nach Ulm gefahren, um sich vom Hersteller Magirus in die Bedienung des neuen Drehleiterfahrzeugs einweisen zu lassen. Sie arbeiten jetzt als Multiplikatoren, weisen weitere Brandschützer ein. „Es gibt auch eine taktische Einweisung“, sagt Jörn Stange.

Nach seiner Auskunft engagieren sich 41 Frauen und Männer in der Einsatzabteilung. Die Zahl ist weitgehend relativ. Alle Einsatzspinde sind besetzt, aber: „Es ist eine Herausforderung, die Kameraden in der Corona-Zeit bei der Stange zu halten.“ Die Ausbildung war über längere Zeit eingeschränkt, die Online-Ausbildung kein vollwertiger Ersatz. Jetzt starten die Feuerwehrleute wieder richtige Ausbildungen und Übungen. Jeder muss sich vorher auf Corona testen und eine FFP-2-Maske tragen.

Corona-Test nach jedem Einsatz

So halten es die Feuerwehrleute in Schönberg auch nach Einsätzen. Vorher testen geht nicht, denn dann würden sie kostbare Zeit verlieren. Sollte jemand positiv getestet werden, kommt die Gruppe, in dessen Fahrzeug er saß, vorerst nicht zum Einsatz.

In der „First Responder“ genannten Gruppe für medizinische Notfälle engagieren sich Mitglieder. Zwei neue konnten trotz Corona ausgebildet werden.

2021 rückte die Schönberger Wehr zu 110 Einsätzen aus. Öffentliche Veranstaltungen fielen wegen Corona aus. Jörn Stange hofft, dass sich das ändert. Er sagt: „Wir planen, wenn möglich, wieder einen Tag der offenen Tür.“

Von Jürgen Lenz