Noch kann Anett Milech-Decker ihr Fitnessstudio „Fija“ in Schönberg (Landkreis Nordwestmecklenburg) gerade so halten, ihre Existenz ist aber enorm bedroht. Daher gibt sie einen 2019 zusätzlich gemieteten Pavillon wieder ab. Den Schaumstoffboden verschenkt sie an die Kitas vom „Haus des Kindes“.

Anett Milech-Decker (r.) muss den zusätzlichen Pavillon an ihrem Fitnessstudio in Schönberg aufgeben. Sie verschenkt die Schaumstoffplatten des Fußbodens an den Verein "Haus des Kindes, der Kitas in Schönberg betreibt. Geschäftsführerin Kati Eggert (l.) freut sich. Quelle: Malte Behnk