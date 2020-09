Arbeiter pflanzten 1907 am Rupensdorfer Weg in Schönberg die ersten Bäume für einen Stadtpark. Wenig später wurde der Weg in „ Parkstraße“ umbenannt. Der Schönberger Turnerbund pflanzte 1911 im Stadtpark eine Jahn-Eiche in Erinnerung an „Turnvater“ Friedrich Ludwig Jahn. Seit 1913 steht im Stadtpark ein Gedenkstein mit der Aufschrift „18. Oktober 1813“. Er erinnert an den Sieg der verbündeten Armeen Preußens, Russlands, Österreichs und Schwedens über das französische Heer. Am 11. Dezember 1947 benannte die Stadt die Parkstraße in Rudolf-Hartmann-Straße um. Der in der seiner Heimat Mecklenburg denunzierte Politiker und Heimatdichter war 1945 im Vernichtungslager Mauthausen ermordet worden. Am Rand des Stadtparks stand ab dem 7. Oktober 1985 eine Büste Hartmanns, der Landtagsabgeordneter der Kommunistischen Partei war. Sie wurde beschmiert. Seit einigen Jahren steht sie neben Hartmanns Geburtshaus in Demern.