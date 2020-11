Schönberg: Gastwirt hält durch im Corona-Lockdown

Schönberg

Der Schönberger Gastwirt Cumali Ates hält durch im zweiten Corona-Lockdown. Der 44-Jährige betreibt das Restaurant am Palmbergstadion. Zwar kann er wegen der Corona-Bestimmungen zurzeit keine Gäste im Haus bedienen, aber er verkauft dienstags bis sonntags Speisen und Getränke zum Mitnehmen. „Wir sind geöffnet für Abholung und Liefern“, sagt er. Bestellt werden könnten Pizzen, Gegrilltes und andere Speisen unter der Telefonnummer 038828/809420. Cumali Ates ist ein Schönberger türkischer Herkunft. Er ist verheiratet, hat eine neunjährige Tochter und einen sechs Jahre alten Sohn. In seiner Freizeit treibt er gerne Sport. Er spielt Fußball. Als Zwölfjähriger kam Cumali Ates zum Kochen. Seine Stiefeltern hatten ein Hotel mit Restaurant. Später war er dort der Chefkoch. Über Schönberg sagt Cumali Ates: „Mir gefallen die ruhigen, warmherzigen Menschen hier.“ Gut sei auch, dass in der kleinen Stadt jeder jeden kennt.

Von Jürgen Lenz